Ukrayna'da iki yılı aşkın süredir devam eden savaşta Türkiye'nin vicdanlı yaklaşımıyla barışın sağlanmasına yönelik her türlü çaba sürerken, geçtiğimiz Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İstanbul'da ağırlandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye geleceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yılı aşkın süredir Ukrayna'da devam eden savaşta da Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli yaklaşımıyla barışın sağlanmasına dönük her türlü çabayı sergilediğini anımsatarak "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi ortaya koyarken, Rusya'yı dışlayan barış planlarının sonuç getirmeyeceğini de ifade ettik." dedi.

Karadeniz'de komşu olan her iki ülkeyle de diyaloğun sürdürüldüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'i İstanbul'da misafir ettik. Seçimler sonrasında da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'i ağırlayacağız. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğini yeniden tesis etmek ve tahıl ticaretinin güvenli şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla çalışıyoruz. Bölgede çatışmaları kızıştıracak, NATO'ya da sirayet etmesine sebep olacak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği inancındayız. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı düsturuyla Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisi için gayretlerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Gazze ve Ukrayna'nın yanı sıra Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Afganistan'da barış ve istikrara yönelik çabalara Türkiye'nin aktif katkı sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; PKK, PYD, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terörün her çeşidine karşı mücadele yürütüldüğünü kaydetti.