31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde para piyasalarında bugün son işlem günü... Bir çok sözleşme için bugünün vade sonu olması ve seçimler öncesinde son işlem günü dolayısıyla endekslerde alıcılı açılış beklentisi hakim.İSTANBUL (İGFA) - BIST100 endeksi yüzde 3,10 artışla 9080 puandan 9000 direncinin üzerinde kapandı. Mali endeks yüzde 3,35, hizmetler endeksi yüzde 2,16, sanayi endeksi yüzde 2,01 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, BIST100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 19'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi açıklanacak. ABD’de ise PCE verileri takip edilecek. Bugün ayrıca ABD, İngiltere ve Almanya piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle işlem hacmi göreceli düşük seyredebilir.

Öte yandan, birçok kontrat için bugünün vade sonu olması ve Pazar günkü seçimler öncesinde son işlem günü olması volatilitenin devamına neden olabilir.

Endekste alıcılı açılış bekleniyor.