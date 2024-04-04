Türk müziğinin efsane ismi Selami Şahin'e saygı niteliğinde hazırlanan "Selami Şahin Şarkıları 2" albümü, dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İlk albümle büyük beğeni toplayan proje, ikinci albümle başarısını taçlandırıyor. Popüler müzik dünyasının önde gelen isimlerinin katkılarıyla zenginleşen albüm, unutulmaz şarkıların modern yorumlarıyla dinleyicileri adeta büyülüyor.İSTANBUL (İGFA) - Yayınlanan ilk dört şarkı, müzik listelerinde hızla yükselerek büyük başarı elde etti ve dinleyicilerden tam not aldı. Gökhan Türkmen'den "Alışmak Sevmekten Zor", Can Ozan'dan "Gözler Kalbin Aynasıdır", KÖFN'den "Gitme Sana Muhtacım" ve Koray Avcı'dan "Ne Faydası Var" gibi unutulmaz eserlerle dikkatleri üzerine çeken albüm, şimdiden müzik listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

Müzikseverlerden büyük ilgi gören albümün devamında ise her biri, kendi tarzıyla ve duygusuyla şarkılara yeni bir soluk getirecek diğer sanatçılara çevrildi. Göksel, Linet, Ümit Yaşar, Ceylan Ertem, Serkan Kaya ve Elif Buse Doğan gibi birbirinden iddialı sanatçıların yer aldığı albüm, her hafta yeni bir şarkıyla yoluna devam edecek.

Müzik direktörlüğünü Lider Şahin'in üstlendiği bu özel albüm, Türk müziğinin efsanevi eserlerini modern bir dokunuşla dinleyicilere sunarken, Selami Şahin’in zengin mirasını gelecek nesillere aktarıyor ve dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim yaşatıyor.

İkinci albümün ardından üç yeni albümle birlikte, Selami Şahin'in efsanevi şarkıları Türkiye’nin en yetenekli isimleriyle yeniden hayat bulacak ve projenin büyüleyici hikayesi daha da genişleyecek.