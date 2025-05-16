Škoda’nın B segmentindeki efsanevi modeli Fabia, otomotiv tarihinde önemli bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. Fabia’nın 5 milyonuncusu, Çek markanın ana üretim tesisi Mladá Boleslav’da banttan indirildi.İSTANBUL (İGFA) - Geniş yaşam alanı, “Simply Clever” çözümleri ve pratik kullanımıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Fabia, Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda büyük beğeni kazandı. İlk kez 1999 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Fabia, yeni platformu, şık tasarımı ve fonksiyonelliğiyle kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Bu model, aynı zamanda markanın yeni dönem vizyonunun da simgesi haline geldi.

Üretime girdiği ilk yıllardan itibaren farklı gövde tipleri, motor seçenekleri ve donanımlarıyla pazarda kendine sağlam bir yer edinen Fabia, her zaman yüksek kalite ve sağlamlığıyla öne çıktı.

1999 yılından bu yana üretilen Fabia’nın 5 milyonuncusu, Çek markanın ana üretim tesisi Mladá Boleslav’da banttan indirildi. Bu üretim adediyle Fabia, Octavia’dan sonra Škoda’nın en çok tercih edilen ikinci modeli olarak dikkat çekti.

2014’te Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan üçüncü nesil Fabia, modern platformu sayesinde daha geniş ve dinamik bir tasarıma sahipti. Teknolojik donanımlar da bu dönemde ön plana çıktı

2021 yılında tanıtılan dördüncü nesil Fabia ise MQB A0 platformu üzerine üretildi. Yeni Fabia, 4.1 metrenin üzerindeki boyutlarıyla sınıfının sınırlarını aşarken, daha modern sürüş destek ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle yollara çıktı.

Dördüncü neslin başarısının ardından Fabia üretimi, 2030 sonrasında da devam edecek. 2024 yılında 117 binin üzerinde global satış adedine ulaşan Fabia, sadece bir şehir otomobili olmanın ötesine geçerek ralli dünyasında da kendini kanıtladı.

Fabia Rally2, Rally2 evo ve Fabia RS Rally2 gibi versiyonlarıyla kendi kategorilerinde tüm zamanların en başarılı ralli otomobillerinden biri haline geldi.