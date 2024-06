Aldığı ödüller ile dikkatleri üzerinde toplayan Prof. Dr. Sibel Jagoda, 'Theta Healing'de tezahür kavramı'na açıklık getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Theta Healing'de tezahür kavramının var olan her şeyin yaratıcısının gücünü kullanarak fiziksel olarak bir şeyi tezahür etme inancı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sibel Jagoda, "Her bir sözcük düşünce ve hareket bizim hayatımızda yarattıklarımızla yansıma yapar her bir karar bizim yaratmak istediğimiz şeyin ayna yansımasını da yapılır düşündüğümüz ve söylediğimiz şeylerin bizim yarattıklarımızın kendi iyiliğimiz veya kötülüğümüze olmasında direkt etkisi vardır.

Eğer siz sürekli fakir olduğunuzu söylerseniz fakir olursunuz eğer siz sürekli finansal olarak bolluk içinde olduğunuzu söylerseniz bolluk içinde olursunuz olumlu bir zihin içinde kalmak çok büyük önem taşır. Gerçekte biz kendi realitemizi yaratmaktayız ve dünyanın sunabilecek en iyisini yaratmak mümkündür ama ilk önce hayatımıza ne istediğimize karar vermemiz gerekir. Theta Healing’de konuşulan sözcükler yüzde 30-40 oranında etkilidir. Gözlemlemek yüzde 50 oranında etkilidir. Theta dalgasında yaratım yüzde 90 oranında etkilidir" ifadelerini kullandı.