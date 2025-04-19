Kocaeli Kongre Merkezi’nde, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında çevre bilinci etkinliği düzenlendi. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, GEBKİM OSB çocuklara yönelik hazırladığı “Şişo’nun Dönüşüm Macerası” hikâyesi ve “GEBKİM Sıfır Atık Oyunu” ile büyük ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında, Kocaeli Kongre Merkezi’nde çevre bilinci etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılım sağlayan Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB), minik ziyaretçilerini hem eğlendirip hem bilgilendiren içerikleriyle büyük ilgi gördü.

“Şişo’nun Dönüşüm Macerası” adlı hikâye anlatımı ve “GEBKİM Sıfır Atık Oyunu” ile zenginleştirilen stant, çocuklara çevreye duyarlı alışkanlıklar kazandırırken eğlenerek öğrenmelerini sağladı.