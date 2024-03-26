Şile Karadenizliler Derneği ve İlçede yaşayan Karadenizliler Şile Belediyesi Nikah Sarayın bir araya gelerek birlikte oruçlarını açtılar.Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı iftar saati öncesi salonda yaklaşık 2500 kişinin katılım sağladığı vatandaşları tek tek dolaşarak selamladı ve özellikle çocukların ilgisiyle karşılaşırken küçük çocuklarla anı fotoğrafı çektirdi.İftar Programına Cumhurbaşkanı Baş danışmanı Oktay Saral’da katıldı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Eski Ramazanların yaşatılmaya çalışıldığı programda çocuklara macun,elma şekeri,pamuk helva gibi çeşitli ikramlar hediye edildi.Tasavvuf Musikisi dinletisiyle devam eden İftar Programı Akşam ezanı öncesi okunan Kuran-ı Kerim Tilavetiyle devam etti.Okunan Akşam ezanının ardından oruçlar açıldı ve eller dua için açıldı.

HER ZAMAN KARADENİZLİ HEMŞEHİRİLERİMİZ YANIMIZDA OLDULAR

Ev sahibi olarak selamlama konuşması yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “5 Yıl önce aynı yer ve mekanda bir araya geldik çok şükür 5 yıl sonra aynı amaçla birlik ve beraberlik içinde ilçemizde yaşayan Karadenizli hemşehrilerimizle birlikteyiz. Heyecanımız büyük, heyecanımız doğru,dürüst,şeffaf ve sadece insana,insanına hizmet anlayışıyla 5 yıl önce çıktığımız yola aynen kaldığımız yereden devam etmek üzere sizlerin huzurundayız. Şile’de yaşayan tüm Karadeniz bölgemizin değerli insanlarının yanımızda olduğunu bilmek heyecanımıza heyecan katıyor” vurgusu yaptı.

İNSANA,İNSANINA HİZMETKÂR OLMAK İÇİN EVİNİN YOLUNU UNUTAN BELEDİYE BAŞKANI

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Oktay Saral’da “Karadenizli ve Trabzonlu Hemşehrilerimizle bir arada olmanın sevinç ve mutluluğunun yanı sıra Şile’yi inanılmaz seviyordum ancak şimdi daha çok seviyorum. Çünkü Şile’de yaşanan değişimleri Ankara’da duyuyordum hatta Belediye Başkanımız değerli kardeşim İlhan Ocaklı Ankara’ya her geldiğinde kapımızı çalıyor ve anlatıyordu. Ancak yerinde görünce gerçekten Şile; Başkanımızın belirttiği gibi İstanbul’un parlayan yıldı olmayı geçmiş inşallah yeni dönemde İlhan Ocaklı Başkanımızla Türkiye’nin yıldızı olma yolunda ilerleyecek” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere değinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral; “Şile Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı’ ya kardeşim demek yetersiz kalır bana göre. Kardeşimden öteye insan oğlu insan,adam gibi adam,halkı için,milleti için evinin yolunu unutan adam İlhan Ocaklı’dır. İşte özü sözü bir olan bu değerli insan 2011 yılında Milletvekilliği dönemimde kendisi Şile İlçe Başkanımızdı o zamanda aynıydı,Belediye Başkanı oldu heyecanı dahada arttı ama bu kardeşim durmuyor.Heyacanı dahada arttı öylesine zorlu geçen 5 yılda yaptıklarının yanı sıra vaatleri haricinde onlarca yapılan işler,özellikle eğitim alanında yaşanan değişimler, alt yapılar,Şile’nin gelecek yüzyılına damga vuracak gelecek nesillere dahi hizmet yapacak olan yatımları Hükümetimizle birlikte Ankara Şile arasında adeta mekik dokudu ve kazandırdı Şile’ye bunun adı başarıdır.Ama kendisi öylesine heyecanlı ki; ben Şile’ye söz verdim,yapamadıklarım var hatta Şile’nin Ağva’nın 57 köyümüzün hak ettiği vizyon projelerimiz var ben onları İlçeme, insanımıza kazandırmam gerekli.Çünkü Şile insanı yapılan yatırımların en iyisine laik,en güzeline laik dedi bana. Bende kendisine her zaman olduğu gibi sesin yanındayım kardeşim dedim ve bu akşamda görüyorum ki; Şile’de yaşayan Karadenizli hemşehrilerimde İlhan Ocaklı Başkanımıza desteğini esirgemiyorlar. Çünkü bu akşamki katılım bunun net göstergesi.Salon doldu taştı,çadır,açık alan her yer buram buram Karadeniz kokuyor,o eşsiz Karadeniz’in başlangıç noktası olan yani İstanbul boğazının Karadeniz ile buluştuğu İstanbul’un İlçesi Şile’de siz hemşehrilerme güveniyorum” ifadelerini kullandı.

PALAVRA ATAN İNSANA ŞİLE HALKI NE KADAR GÜVENİR?

Saral konuşmasında şu ifadelere değindi. “Şile İlçemizde kaybedilen üç yıla rağmen kısa zamanda büyük projelere imza atan Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı heyecanına heyecan katarak yapmam gerek çok işim var.Bekleyen işler var,Vizyon Projelerim var ve bunları hayata geçireceğim çünkü insanımız bunu hak ediyor.Şile Ağva bunu hak ediyor diyor. Bende tüm hemşehrilerime ve Şile halkına soruyorum.2019 2024 döneminde Ankara’nın desteğini alan kapı kapı proje ve hizmet için dolanan ve tecrübesiyle tuttuğunu koparan Belediye Başkanım İlhan Ocaklı kardeşim 5 yıl İBB den hiçbir yatırım almamış,Belediye olarak hakkı olan hiçbir şeyi alamamış tam tersine kendi imkanlarıyla her türlü hizmeti yaparak Belediye bütçesini büyüterek Şile Belediyesini İstanbul’un 39 İlçesi arasında en sonlardan ilk beş Belediye arasına sokmuş bir Belediye Başkanı. Peki İstanbul’da Murat Kurum Başkanımızı da Başkan seçtiğimizde onunda desteğini aldıktan sonra Şile Belediyesi ,İBB,Ankara Merkezi Hükümet yatırımlarıyla işte Şile şahlanır kimse Şile’nin önüne geçemez.

Bizim anlayışımızda verilen vaatler ve verilen sözler yerine getirilir hiçbir zaman yalanla dolanla ,algı siyasetiyle işimiz olmadı olmayacakta. Peki birileri ne yapıyor? İstanbul’da ilçe ilçe geziyor ve bol bol hayal ürünleri anlatıyor.Yerel seçimler geldi İBB Başkanı olduğunu hatırladı ve sahaya indi. Neredeydi ?Kısa zaman önce Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak merakıyla il il dolaştı, mitinglerde Genel Başkan edasıyla boy gösterdi.İBB ne oldu? Aman canım şimdi sırası değil mantığıyla nasılsa işler iki ileri bir geriyor dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden boyunun ölçüsünü aldı.Gel İBB Makama yok olurmu olmaz.Değişim şart dedi hedef Genel Başkanlık değişimi bu sefer başladı Partisinin iç siyasetine müdahaleye kimin umurunda İBB,kimin umurunda İstanbul halkı.Bu İstanbul halkı 31 Mart seçimlerinde biz seni İBB Başkanı seçtik ama sen her dalda oynadın diyerek kendisine olan güven kaybının cezasını sandıkta verecek.Tüm bunlara rağmen Şile ile ilgilide bir beyanı var TV görüntüleri ortada .Bir genç kardeşimiz soruyor kendilerine Şile’nin alt yapı sorunları ve daha da önemlisi Şile’de ve özellikle Ağva’da sel oldu neden gelmediniz sorusuna verdiği cevap gerçekten akıl tutulması veya insanın aklıyla dalga geçmektir demekten kendimi alamıyorum.Beyefendi sel olduğunda Ağva’ya gelmiş ve esnafı gezmiş, geçmiş olsun demiş . Bak sen Allah’ın işine ama yadırgamıyorum çünkü 2019 yılında verdiği vaatleri unutan,verdiği sözleri ben öyle bir şey hatırlamıyorum,5 yılda yaparım dediği depreme karşı çözüm projesini olurmu canım 5 yılda nasıl biter diyebilen yani seçmenlerinin aklıyla dalga geçecek kadar basit siyaseti ne yazık ki bu arkadaşın sayesinde hep birlikte yaşıyoruz.Şile’de olduğumuz için Şile Ağva halkına göz göre göre yalan söyleyen bu arkdaşa gerek cevabı vereceğine inanıyorum ve İstanbul Büyükşehir’de Murat Kurum,Şile Belediyesinde Kardeşim İlhan Ocaklı’ya destek olacağınıza inancım tamdır”diyerek konuşmasını sonlandırdı.