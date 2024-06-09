Bursa’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde sahne alan ünlü şarkıcı Simge, on binlerce Bursalıya müzik ziyafeti yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Yolu Festivali’nin yedinci günü de birbirinden renkli etkinliklerle sona erdi.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge, Yunuseli Havaalanı’nda kurulan sahnede hayranlarıyla buluştu.

Simge, “Ben Bazen, Öpücem, Sevmek Yüzünden, Ne Zamandır, Yakışıklı, Aşkın Olayım, Üzülmedin mi?” gibi en sevilen şarkılarını Bursalılar için söyledi. Minik bir hayranını sahneye çıkartan Simge, yaptığı kısa sohbet ile herkesin yüzünü güldürdü.