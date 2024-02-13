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Edirne’nin milli görüş belediyeciliğine ihtiyacı olduğunu belirten SP Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, yerel seçimler öncesi bir açıklama yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin’in açıklaması şöyle: "Edirne’nin Millî Görüş' belediyeciliğine ihtiyacı var. Biz, kötüyü iyi; iyiyi daha iyi yapmak için bu yola çıktık. Bizim kısır polemiklere, billboard belediyeciliğine ayıracak vaktimiz yok. Bizim bütün dikkatimiz Edirne’de, Edirnelilerledir. Biz şehrimizi yeniden imar ederken şu 5 ilkeyi prensip edineceğiz. Birincisi planlı ve programlı çalışacağız. İkincisi işi ehline vereceğiz. Üçüncüsü yolsuzluk ve israfa geçit vermeyeceğiz. Dördüncüsü hizmette ve atamada partizanlık ve ayrımcılık yapmayacağız. Hesap verebilir ve şeffaf olacağız. Biz Edirne’de birbirini kötülemekten geri durmayan, sadece menfaatlerini muhafaza etmeye çalışan, sığ söylemler üzerine inşa edilen bir siyaset anlayışını reddediyoruz. İsrafın i'sine dahi tahammülümüz yoktur. Vatandaşın cebinden kuruş kuruş toplanan paraları milyar milyar savurma dönemine son vereceğiz. Kaynaklarımızı verimli kullanacak bu konuda çok ama çok hassas davranacağız. Titiz davranacağız. Yolsuzluğa asla müsamaha göstermeyeceğiz. Belediyelerimizin kapısından arsız, hırsız girmeyecektir. Bizim Belediye Başkanlarımızın kursağından bir lokma yetim malı geçmez. Belediye kaynaklarını ise yetim malına sahip çıkar gibi değerlendireceğiz. Biz bu anlayışla israf, rüşvet ve yolsuzluk düzenine son vereceğiz. 1 Nisan sabahından itibaren ihaleler üzerinden birilerinin köşeyi dönme devri sona erecektir. Saadet Partisi herkesi kucaklayan, her kesimin düşüncesine saygı duyan, şehri tüm paydaşlarıyla birlikte yönetme anlayışıyla hareket eder. İnsanımız ehliyet ve liyakat sahibi insanlardan oluşan bir kadro hareketi görmek istiyorsa işte biz buradayız." dedi.