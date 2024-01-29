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İzmir merkezli Ege Bölgesi Sivas Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİDER)’i ziyaret eden Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivaslı işadamlarını memleketine yatırım yapmaya davet etti.İZMİR (İGFA) - Derneğin Karabağlar’daki binasını ziyaret eden Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’i Ege Sivas Sanayi ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Ali Göktaş ile Sivaslı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri karşıladı.

Sivas Valisini İzmir’de ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Ege Sivas Sanayi ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Göktaş, 2024 yılında Sivas’ta yatırımlar yapmak için fizibilite repoları hazırlattığını ve yıl içinde de Sivas’a bir iş gezisi ziyareti programını hedeflediklerini söyledi.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’te, İzmir’deki Sivaslıların ekonomik sosyal anlamda çok önemli bir potansiyelleri olduğunu, kentteki iş insanlarını Sivas’a yatırım yapmaları için her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek şunları söyledi “ESİDER yönetimi, diğer STK temsilcileri bizi çok sıcak karşıladı. İzmir’de esen Sivas rüzgarını, memleketlerine yatırım yapma heyecanlarını yakından gözlemledim. Sizleri Sivas’a da bekliyorum. Birlikte bir sinerji oluşturacağız. Kentte yatırım için gelen, projesi olanlar kapımız her zaman açıktır.” şeklinde konuştu.

ESİDER yönetimi ile diğer STK başkanlarının üretim alanlarıyla ayrı ayrı ilgilenen Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, daha kapsamlı görüşmeler için İzmir’e tekrar geleceğini söyledi.