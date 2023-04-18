"Silahlı Kavga var" diye çağrılan polislere pasta sürprizi "Silahlı Kavga var" diye çağrılan polislere pasta sürprizi

Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 14.40’ta meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 3.7 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.