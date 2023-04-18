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Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 14.40’ta meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 3.7 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

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