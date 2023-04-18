Deprem bölgesine konteynır taşıyan tır kaza yaptı Deprem bölgesine konteynır taşıyan tır kaza yaptı

Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 14.40’ta meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre 3.7 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.