Birbiri ardına yayınladıkları albüm, single ve sürpriz düet projeleriyle gündemden düşmeyen, müzik dünyasının yetenekli gruplarından Soft Analog, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'un her iki yakasında düzenlediği konserlerle şehre müzikal bir şölen yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Disco, Dream pop, Electro-dance pop ve Synthwave tarzlarını ustalıkla harmanlayan grup, Müze Gazhane ve Blind'da gerçekleştirdiği performanslarla izleyicilere unutulmaz anlar sundu.

Gazhane'deki performansta, tarih kokan mekanda Soft Analog'un elektronik ritimleri duvarlarda yankılanırken, izleyicileri büyüleyerek geceye muhteşem bir hava kattı.

Blind'da ise, Beyoğlu'nun sıcak atmosferinde tıklım tıklım dolan seyircilere enerji dolu bir performans sunan başarılı grup, mekanı dans pistine çevirdi.

Her iki konserde de Soft Analog'un yaratıcı enerjisi izleyicilere etkileyici bir deneyim yaşatırken, DANS İLLÜZYON albümü ve sevilen şarkılarından oluşan repertuvarları müzikseverler tarafından büyük alkış aldı.