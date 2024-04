4-5-6 Nisan 2024 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek 16. Solarex İstanbul, 500 global firmanın katılımı ve rekor sayıdaki salonları ile dünyanın en büyük 3. güneş fuarı olarak kapılarını açıyor.İSTANBUL (İGFA) - Enerji sektöründe Türk üreticilerini ve yerli markalarını dünya vizyonuyla buluşturan, %35’i global marka olmak üzere sektöründe 500 dünya lideri şirketi tek çatı altında toplayan SolarEX İstanbul, yaratıcı ve inovatif bakışı ile sektörde fark yaratmaya, sektör firmalarının dünya pazarındaki yerlerini belirlemelerine olanak sağlayarak son teknoloji ürünlerin sektöre kazandırılmasına zemin oluşturuyor. Her yıl nisan ayının ilk haftasında güneş enerjisi teknolojilerinin en büyük buluşmasına ev sahipliği yapan SolarEX İstanbul, 16. Yılında 65.000 m2 dev arenada İstanbul Fuar Merkezi’nin 2-3-4-5-6-7-8 numaralı salonlarında milyon dolarlık anlaşmalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

TÜM DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE’DE!

Günümüzün en önemli ve geleceğe yönelik sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri olarak öne çıkmaya devam eden güneş enerjisi sektörünün son teknoloji ürünleri dünya pazarına 2024 yılında ilk kez SolarEX İstanbul’da görücüye çıkıyor. Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini arttırmak ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek adına düzenlenen SolarEX İstanbul Güneş Enerjisi Teknolojisi & Depolama Fuarı, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek geleceğe ışık tutuyor.

SOLAREX İSTANBUL GLOBAL PAZARDA TÜRKİYE’Yİ GÜNEŞİN MERKEZİ YAPMAYA HAZIRLIYOR!

Ülkemiz solar enerji endüstrisinin dünyadaki merkezi olma yolunda hızla ilerlerken, SolarEX İstanbul sektörün yatırımcı, üretici, tedarikçi, komponent, depolama, lojistik ve diğer partnerleriyle birlikte son kullanıcıya varıncaya kadar tüm profesyonelleri, Türkiye’nin ilk ve tek, Avrasya’nın en büyük uluslararası güneş enerjisi teknolojileri ve depolama fuarında bir araya getirerek, bu sayede yeniliklerin lansmanına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın birçok yerinde yürüttüğü tanıtım çalışmalarıyla birlikte bilinirliği arttırırken ziyaretçi ve katılımcı sayısını arttırarak 5 kıtadan profesyonel yatırımcıyı ve dünya markası firmaları İstanbul’da bir araya getiriyor.

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAİR HER ŞEY SOLAREX İSTANBUL’DA

Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. çatısı altında, 2008 yılından bu yana Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı olarak düzenlenen SolarEX İstanbul, 16.yılında mevcut salonlarına depolama salonunu dahil ederek konusunda dünyanın üçüncü, Avrasya’nın ise en büyük uluslararası fuar organizasyonu olarak yerini aldı. Dünya genelinde yaşanan ekolojik ve ekonomik kriz, globalde artan enerji ihtiyaçları, bunun yarattığı kaynak tüketimi ve kirlilik sorunlarına çevreci, yeşil enerji kaynakları ile alternatif yenilenebilir çözümler üretmek adına konusunda yetkin ve profesyonel kadrosuyla sektöründe kendi yatırımcı rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Tüm dünya sektör fuarlarında olduğu gibi tüketicisine güneş enerjisine dair tüm beklentileri karşılayan SolarEX İstanbul 2024 yılı itibariyle depolama çözümleriyle de birlikte sektörün tüm ihtiyaçlarına tek bir etkinlikle karşılamasına olanak sağlıyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI DERNEK BAŞKANLARI VE TEMSİLCİLERİ SOLAREX İSTANBUL’DA

Sektöründe dünyanın en büyük ilk üç fuarı arasında yer alan SolarEX İstanbul, fuarla eş zamanlı düzenlediği konferans programları ile sektörünün öncü uzmanlarını, derneklerini ve kamu kurumlarını aynı platformda buluşturarak yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin önemini vurgulayarak, çevre dostu çözümlerle, sektörü bir araya getirerek enerji sektörünün yol haritasını belirlemeye devam ediyor.

Konferans programları ile simultane tercüme eşliğinde dünyaya canlı yayın yapan SolarEX İstanbul; PVEL, TASİP, AREC, TSE, AVERE, GÜVEN İSLAMOĞLU, SOLAR 3GW, TESAB, DESBAŞ, MUSİAD, GEFF TÜRKİYE, GÜNEŞDER, YEYKAD, SOLAR VİZYON, ECOMUSE,

ENERJİ DEPOLAMA ENDÜSTRİLERİ DERNEĞİ, PİLDER, SHURA, İBESA, EDSİS oturumlarının yanına sıra katılımcı firmaların sunumlarına da ev sahipliği yapacak.

Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB Solarex İstanbul’a destek veriyor.

Ticaret Bakanlığı’nın her yıl açıkladığı ve destek kapsamına alınan sektörel nitelikli yurt içi fuarlar listesinde yer alan SolarEX İstanbul, katılımcılarının Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği fuar desteğinden yararlanmasına olanak sağlıyor. Fuara katılım sağlayan firmalar bağlı bulundukları birlikler üzerinden fuar katılımcısı olduklarını beyan ederek, destek talebinde bulunabilir ve ticaret hacimlerini SolarEX İstanbul’da geliştirebilirler.

SINIRSIZ ENERJİYE YÖNELİK YATIRIM FIRSATLARI SOLAREX İSTANBUL’DA

SolarEX İstanbul Fuarı, sadece bir ticaret platformu olmanın ötesinde dünyada sektördeki yeniliklerin uluslararası pazarda ilk kez görücüye sunulduğu, son teknolojilerin sektör profesyonellerinden nihai kullanıcıya kadar tüm ilgilileriyle paylaşıldığı alan olma özelliği de taşıyor. Her geçen gün daha da artan enerji maliyetleri, enerjiye ulaşmanın her geçen gün zorlaşması ve bunun neticesinde küresel ısınma, iklim krizi, çevre kirliliği, dünyadaki sürdürülebilirlik tartışmaları, aşırı karbon salınımı gibi etkenler fosil kaynaklı enerji kaynaklarına oranla yenilebilir enerji kaynaklarını her geçen gün bir adım öne çıkarmaya devam ediyor. Sonsuz kaynak, güneş enerjisinin yukarda saydığımız nedenlerle birlikte dünyada kullanımı sanayiden evlerimize varıncaya kadar her geçen gün artmasıyla birlikte, ülkemizde de kullanımının artması enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmaya devam ediyor. SolarEX İstanbul güneş enerji sektörüyle birlikte gerek direkt, gerek dolaylı sektör firmalarını global arenadaki müşteri ve ilgililer ile bir araya getirerek milyonlarca dolarlık anlaşmalar yapmalarını sağlayarak ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamaya hazırlanıyor.