Geçtiğimiz 2-3 yıllık dönemde, özellikle emeklilerin hayat şartları önemli ölçüde olumsuz etkilendiğini tahlil eden Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Ağca, “Bu seçim sonuçları, kendi seçmeninin AK Parti’ye ciddi bir ikazı olarak görülmelidir.” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü ve Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Ağca, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarını değerlendiren PAMER Müdürü Siyaset Bilimci Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Ağca, seçime katılma oranının diğer seçimlere oranla yüzde 8 civarında düşük olduğunu söyleyerek, “Seçime katılmayanların büyük bir kısmının iktidar partisine küskün olan seçmenlerden olması kuvvetli bir olasılık olarak görülüyor. Bu durumun seçim sonuçlarını etkilediği değerlendiriliyor.” dedi.

SEÇİME KATILMAYAN KÜSKÜN İKTİDAR SEÇMENİ…

Seçime katılma oranının diğer seçimlere oranla yüzde 8 civarında düşük olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Ağca, “Seçime katılmayanların büyük bir kısmının iktidar partisine küskün olan seçmenlerden olması kuvvetli bir olasılık olarak görülüyor. Bu durumun seçim sonuçlarını etkilediği değerlendiriliyor. Geçtiğimiz 2-3 yıllık dönemde, özellikle emekli vatandaşların hayat şartları önemli ölçüde olumsuz etkilendi. İktidar partisinin bu konuda adil ve etkin tedbirleri zamanında alamamış olmasının seçim sonuçlarını etkilediği söylenebilir.” dedi.

DEM VE İYİ PARTİ SEÇMENLERİ KİME OY VERDİ?

Seçim sonuçlarını etkileyen en önemli unsurun ise DEM Partili ve İYİ Partili seçmenlerin Cumhuriyet Halk Partisi’ni desteklemesi olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Ağca, “Mayıs 2023’teki milletvekili seçimlerine kıyasen, bu seçimlerde DEM Parti’nin oyu yüzde 9’dan yüzde 5.6’ya düşmüştür. Buradan yüzde 4.6 civarında oy doğrudan CHP’ye gitmiştir. İYİ Parti’nin yüzde 9.9 olan oyu ise yüzde 3.7’ye düşmüştür. Bu partiden de yaklaşık 6,2 civarında oy CHP’ye gitmiştir. Bu iki partiden toplam yüzde 10.8 oyun CHP’ye kaydığı görülüyor.” diye değerlendirmede bulundu.

OYLAR HANGİ PARTİLER ARASINDA KAYDI?

CHP’nin Mayıs 2023’teki oyunun yüzde 25,80 olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Ağca, “Bu iki partiden gelen oylarla zaten yüzde 36,6 civarında bir oya ulaşıyor. Kalan yüzde 1 civarında oy artışı, CHP’nin aday seçiminde daha başarılı olması, ekonomik sorunları seçim kampanyalarında etkin kullanması gibi nedenlerden kaynaklandığı değerlendirilebilir. Ana muhalefet partisinin gerçek oyunun, yüzde 37.74 - 10.8 = yüzde 27 civarında olduğu görülüyor. Bu oy, CHP’nin geleneksel oyuna yakın bir sayıdır. CHP, DEM ve İYİ Parti ile gizli veya açık oldukça etkin ve başarılı bir seçim ittifakı yapmayı başarmıştır. Diğer yandan Yeniden Refah Partisi’nin oylarını yüzde 2.9’dan yüzde 6,2’ye yükseltmesi, AK Parti’den yüzde 3,4 civarında oy devşirdiğini gösteriyor. AK Parti’nin 2023 mayıs milletvekili seçimlerinde almış olduğu yüzde 36.30 oyun 2024 yerel seçimlerinde yüzde 35.5’ e düşmesi bu koşullar altında beklenen bir sonuç olarak kabul edilebilir.” şeklinde analiz etti.

İKTİDAR YORGUNLUĞU SONUÇLARDA ETKİLİ…

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Ağca, seçimlerden önce AK Parti’nin doğru bir seçim kampanyası ve stratejisi belirleyebilmesi durumunda sonucun farklı olabileceğine işaret ederek, değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

“Yeniden Refah Partisi’nin oy potansiyeli hakkında gerçekçi bir kamuoyu araştırması yapılmaması, bu parti ile seçim ittifakına girilmesini engellemiştir. Sonuç olarak, AK Parti’nin 22 yıllık iktidar yorgunluğunun, aday seçiminde yapılan hataların ve seçim stratejisinin doğru belirlenememesinin, en önemlisi AK Parti’nin kendi seçmenini mobilize edememesi ve sandığa götürmede etkin olamamasının seçim sonuçlarında etkili olduğu değerlendirilmektedir. Bu seçim sonuçları, kendi seçmeninin AK Parti’ye ciddi bir ikazı olarak görülmelidir. AK Parti, 2028 yılına kadar uygulayacağı doğru ve başarılı politikalar ile eskiden olduğu gibi tekrar seçmenin büyük çoğunluğunun desteğini alabilir. Belediye başkanlıklarının büyük bölümünü kazanan CHP’nin önümüzdeki 4 yıldaki performansının seçmen eğilimlerinin oluşmasında önemli rol oynayacağı değerlendirilmektedir.”