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Konya'da Selçuklu Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürdüğü sosyal belediyecilik faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi insanların yanında olmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) -Selçuklu Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerini aralıksız yürüterek vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri sürdürdükleri örnek faaliyetlerle ilçede yaşayan engelli ve dezavantajlı vatandaşların temel ihtiyaçlarına karşılık vermek için özveriyle çalışıyor.

Başta Sosyal Destek Kartı, Evde Yaşlı Bakım Hizmeti olmak üzere Umut Evi, Engelli Araç Bakımı, Eğitim Yardımı, Süt Yardımı, Glutensiz Gıda Desteği ve Asker Maaşı gibi başlıklarda sunulan hizmetler takdir topluyor.Ülkemizin yaşadığı depremden etkilenen depremzede vatandaşların yanında olan Selçuklu Belediyesi öğrencilere de desteklerini sürdürüyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2023 yılı Ekim ayı itibariyle ihtiyaç sahibi 2402 kişiye toplam 12 milyon 554 bin 644 TL tutarında sosyal destek kartı dağıtımı gerçekleştirilirken 15 bin 350 öğrenci için 15 milyon 324 bin 500 TL tutarında eğitim yardımı yaptı.

Engelli ve kanserli hasta taşıma hizmeti 660 kez seferber olurken, 556 vatandaş hasta nakil ambulansı ile sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Taziye çadırı hizmeti ile 1490 kez yakını vefat etmiş vatandaşlara hizmet sunuldu. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra 49Çölyak hastasına 211 bin 602 TL glutensiz gıda yardımı yapıldı. Ayrıca ihtiyaç sahibi 125 ailenin 15-36 ay arası bebeği için 123 bin 841 TL tutarında süt desteği sağlandı. Bunun yanında engelli araç bakım hizmeti ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların arızalanan akülü engelli araçlarının da tamiratı yapıldı.

Depremzede vatandaşlar için ise; çocuklar için 950 bin liralık alışveriş çeki, 10 adet manuel tekerlekli sandalye, 6 bin 250 adet yardım kolisi, lise ve üniversite öğrencilerine destek ödemesi gibi çalışmalarla 7 milyon 280 bin 316 TL yardım gerçekleşti.

Selçuklu Belediyesi olarak fiziki belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Yardımlaşma ve paylaşmayı esas alan inanç ve kültürün mensupları olarak 'Selçuklu’da yaşıyorsanız asla yalnız değilsiniz' sloganıyla medeniyetimizin bizlere miras olan kadim değerlerini geleceğe taşıyoruz. Bu noktada Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerimizin iyi günlerinde yanlarında olduğumuz gibi bize ihtiyaç duydukları zor zamanlarda da onların yanlarında olduğumuz gösterdiğimiz özenli çalışmalarla da ortaya koyuyor, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığı ile çok geniş bir yelpazede bu çalışmaları koordine ediyoruz. Özellikle ülkemizi derinden yaralayan 6 Şubat depreminin ardından tüm depremzede vatandaşlarımızın da yanında olduk ve yaralarını sardık. Bunun yanı sıra ilçemizdeki yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin 7/24 yanında olmaya da devam ettik. Onların yaşam standartlarını yükseltmek, dertlerine çözüm bulmak hayır dualarını almak için gayret ediyoruz ve bunu önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergilediğimiz Selçuklu’da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sunduğumuz örnek hizmetlerle hemşehrilerimizle olan gönül bağımızı daha da kuvvetlendireceğiz" diye konuştu.