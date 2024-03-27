Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların karnelerinde değerlendirme mekanizmaları içinde 'sosyal etkinliği' başlığının olacağını duyurdu.ADANA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana'da eğitim yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda "Türkçe Söz Varlığı" projesinden de bahsetti.

Proje kapsamında ortaöğretim kurumlarında atılan adımlar hakkında konuşan Bakan Tekin, eğitim öğretim sürecini çocukların sadece kitabi bilgiler edindiği bir süreç olarak görmediklerini ifade ederek, "Başından beri bunu defaten söyledim. 'Eğitim öğretim süreci sadece kitabi bilgiler değil. Kitabi bilgiler dışında çocuğumuzun, gencimizin içinde yaşadığı toplumun temel referans değerlerini bile öğrenen, bu ülkenin temel değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesini arzu ediyoruz.' demiştik. Bu kapsamda da hem yaz aylarındaki genelgemizde hem de sonrasında konuştuğumuz her ortamda şunu söyledik: 'Çocuklarımızın bu anlamda sosyal sorumluluk projeleri, sosyal etkinlikler içinde bulunmalarını arzu ediyoruz.' Geçtiğimiz hafta kamuoyuyla paylaştığımız konulardan bir tanesi de buydu. Bundan böyle çocuklarımızın karnelerinde, değerlendirme mekanizmaları içinde 'sosyal etkinlik' başlığı altında bir başlık daha olacak" diye konuştu.