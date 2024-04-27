Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Ulusal Egemenlik Kupası yarışmalarında ok atan Muğla Belediyesi sporcuları büyük başarı elde etti. Büyükşehir okçularından Hazal Burun 21 yaş altı kadınlar Türkiye Şampiyonu oldu.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye Şampiyonası’nın 2024 yılı ikinci ayı olan Ulusal Egemenlik Kupası Antalya’da yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Antalya’da büyük başarı elde etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da gerçekleştirilen ve Haziran ayında Avrupa Gençlik Şampiyonası’na gidecek olan 21 yaş altı ve 18 yaş altı milli takımlarının da belirleneceği yarışmaya 9 sporcuyla katıldı. Antalya’daki yarışmalarda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Hazal Burun 21 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonu olurken, Eftal Duru Kaya 18 Yaş Altı Türkiye Üçüncüsü oldu.

Takım maçları sonucunda hem Hazal Burun, Eftal Duru Kaya ve Ecesu Demircan’dan oluşan 21 Yaş Altı Kadın Bayan Takımı hem de Emircan Haney ile Hazal Burun’dan oluşan karışık takım Türkiye Şampiyonu olarak yarışmayı tamamladı. Yarışmada derece elde eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Avrupa Gençlik Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.