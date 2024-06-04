Tasarruf tedbirleri kapsamında ve olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle personel sayısında azalmaya giden Mustafakemalpaşa Belediyesi, iş akdini sonlandırmak zorunda kaldığı işçilerine desteklerini sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi İş-Kur Hizmet Noktası ile ilçe istihdamına katkı sağlayarak, işsizlik sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.

İlçe istihdamına katkı sağlayacak destekler sağlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi İş-Kur Hizmet Noktası, 287 iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri buluşturup, 116 vatandaşa olumlu geri dönüş sağlamıştır. 148 vatandaşın iş arama kaydını oluşturan İş-Kur Hizmet Noktası, kamu ve özel sektör olmak üzere 160 vatandaşa iş başvurusu, 337 vatandaşa da işsizlik maaşı başvurusu yaptığını açıkladı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak personel sayısında azalmaya gittiklerini ifade eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem‘’ Herkesin bildiği üzere zorlu ekonomik koşullardan geçiyoruz. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak bu koşullar nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında bazı çalışanlarımız ile yolarımızı ayırmak zorunda kaldık. Ancak, iş akdini sonlandırdığımız her personelimizin yanında olmak gayretindeyiz. İş-Kur hizmet noktamız aracılığıyla çalışanlarımızı mağdur etmeden yeni iş görüşmelerini sağlıyoruz. Çalışmak isteyen tüm vatandaşlarımıza verdiğimiz istihdam sözünü tutuyoruz.’’ dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Ek Hizmet Binası içerisinde bulunan İŞ-KUR hizmet noktasında ve Mustafakemalpaşa Kültür Merkezi fuaye alanında vatandaşlar ile firmalar arasında görüşmeler yapılan ilanlarla devam ediyor.