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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 52,66, aylık yüzde 6,34 arttı. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplarda ilk sırsayı yüzde 170,59 ile yağlı meyveler ve yüzde 102,77 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının son ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 52,66, aylık ise yüzde 6,34 oranında artış gösterirken, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,86 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,62 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,55 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,98 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,96 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,81 artış gerçekleşti.

Bu arada yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 25,93 ile lifli bitkiler ve yüzde 26,76 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 170,59 ile yağlı meyveler ve yüzde 102,77 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 24,96 ile turunçgiller oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,89 ile lifli bitkiler ve yzüde 0,93 ile çeltik oldu.

Aralık 2023'te, endekste kapsanan 86 maddeden, 57 maddenin ortalama fiyatında artış, 25 maddenin ortalama fiyatında ise azalış gerçekleşti.