İzmir Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü’nün “Taşların Hafızası Söyleşi Serisi” kapsamında düzenlediği etkinliğin konuğu, Bergama Belediyesi Eşki Başkanı ve araştırmacı-yazar Sefa Taşkın olacak.İZMİR (İGFA) - Söyleşi, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’de Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde gerçekleşecek.

BERGAMA’NIN MÜCADELESİ BORNOVA’YA İLHAM VERECEK

Taşkın, 1989-1999 yılları arasında iki dönem yürüttüğü belediye başkanlığı süresince Bergama’nın kültürel mirasını korumaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları anlatacak. Sunumda, sivil toplum kuruluşlarının katkısı, halkla yürütülen iş birlikleri, karşılaşılan zorluklar ve elde edilen başarılar detaylı biçimde ele alınacak.

YEREL DENEYİMLERDEN KÜRESEL DERSLERE

Etkinlikte, arkeolojik alanların yaşatılmasında uygulanan yenilikçi yöntemler, kültürel miras eğitimleri, festivaller ve uluslararası iş birlikleri gibi pek çok konu konuşulacak. Taşkın, Bergama’nın dünya çapındaki tanınırlığını artıran adımları da Bornovalılarla paylaşacak.