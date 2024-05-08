TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 4 kanun teklifi kabul edildi.ANKARA (İGFA) - Genel Kurulda önce Türkiye ile Özbekistan Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklifin tümü üzerinde konuşan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Özbekistan ve bütün Türk Cumhuriyetleriyle dostlukları daha ileriye götürecek adımları desteklediklerini söyledi. Türkiye'nin Özbekistan pazarındaki payının azaldığını belirten Kaya, "Ticaret hacmi birkaç yıldır erimeye devam etmekte. Dış ticaret hacminin neden eridiğinin ele alınması gerekir." dedi.

Özbekistan'ın terör tehdidiyle de karşı karşıya olduğunu belirten Kaya,Türkiye'nin bilgi paylaşımı güvenlik birimlerinin eğitilmesi ve askeri teçhizat sağlanması noktasında destekler sunabileceğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, yapılan anlaşmayı değerli ve önemli bulduklarını belirtirken, Türkiye'nin Özbekistan'da sadece kamusal düzeyde değil özel şirketler aracılığıyla da daha fazla yatırımda bulunulması gerektiğini vurguladı. MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Türkiye'nin, 21'inci yüzyıldaki büyük stratejisinin Türk kuşağının merkezindeki konumuyla kardeş, akraba ve komşu ülkelere her alanda yardım etmek ve kendi geleceklerine saygı duyarak, rıza çerçevesinde birikimlerini paylaşmak olduğunu söyledi.

Görüşmeler sonrasında Türkiye ile Özbekistan Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin yanı sıra Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşma ve Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşma'da Yapılan Değişikler ve İlavelere İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Özbekistan Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü ve Türkiye ile Özbekistan Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü'nde Yapılan Değişiklikler ve İlaveler ile İlgili Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Özbekistan Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesiyle birlikte TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verdi.

Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Karaca, birleşimi, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.