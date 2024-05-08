Türk Pop müziğin önde gelen isimlerinden Soner Sarıkabadayı, 10 Mayıs'ta dinleyicileriyle yeni bir müzik deneyimi paylaşmaya hazırlanıyor. Soner Sarıkabadayı'nın seslendirdiği ve müzikseverlerin merakla beklediği "NERESİ?" adlı şarkısı, yaz mevsimine enerji katacak ve dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.İSTANBUL (İGFA) - Müzik sektöründe uzun soluklu hitlere imza atan Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz yıl yayınladığı "Kendileri" ve "Seviyo muyuz?" gibi başarılı parçalarının ardından yeni şarkısı "NERESİ?" ile müzik listelerini sallamaya hazırlanıyor.

Sözleri ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait olan "NERESİ?", düzenlemesi Efe Can - Osman Çetin - Mert Yıldız tarafından yapıldı ve mastering çalışması Ludwig Maier tarafından gerçekleştirildi. Şarkının klibi için ise her zamanki gibi yönetmen koltuğunda Onur Oğuz bulunuyor.

Soner Sarıkabadayı, "NERESİ?" için bütün hazırlıklarını tamamladı ve dinleyicileriyle buluşmaya hazır olduğunu belirtti.