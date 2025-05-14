Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu yıl ikinci kez düzenlenen TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması kapsamında kurulan stantları ziyaret etti.KONYA (İGFA) - TEKNO-SEL organizasyonunu Selçuklu’da hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “İnşallah Konyamızdan, Selçuklumuzdan yeni Selçuk Bayraktarlar çıkacak” dedi.

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL 2025 yarışması Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda ikinci gününde de coşku ile devam ediyor. Gençlerin teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen TEKNO-SEL 2025’de yarışmacıların heyecanı her gecen dakika artıyor.

Perşembe günü ödül töreni ile sona erecek organizasyonda Robotik Proje alanında ortaokul ve lise öğrencileri, Serbest Proje alanında ise ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri; Temel Seviye Çizgi İzleyen, İleri Seviye Çizgi İzleyen, Labirent Ustası, Mini Sumo, İHA-Mini Drone, Tasarla Çalıştır, Yumurta Toplayan ve Serbest kategori olmak üzere 8 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda bilgilerini beceriye dönüştürüyor. Serbest Proje kategorisinde düzenlenecek yarışmalar için 75 takım için 75 adet stant kurulurken takımlar yarışmaya katıldıkları ürünleri stantlarda sergiliyor ve sırası gelen takım jüri önüne çıkıyor. Organizasyon süresi boyunca her bir stant içerisinde yarışmaya katılan projeler sergileniyor. Uluslararası Spor Salonu’nun otopark alanında kurulan çadır alanında ise öğrencilerle birlikte eğlenceli deneyler, el becerilerini geliştiren atölye aktiviteleri gerçekleştiriliyor ve çeşitli oyunlar oynanarak, etkinlik boyunca katılımcıların teknolojiyle iç içe olmaları sağlanıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da etkinliği ziyaret ederek hem yarışmada ter döken öğrencilerin hem de takımların heyecanına ortak oldu. Yarışmaları takip eden Başkan Pekyatırmacı yıl boyunca üretim ve satış yapan okulların ürün tanıtım sergisi, üniversitelerin, Selçuklu Gençlik Meclisi’nin, Selçuklu Belediyespor Kulübü, T3 Vakfı ve SETAP atölyelerinin yanı sıra teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların stantlarını ziyaret etti, yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

Başkan Pekyatırmacı’ya ziyarette Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı,“ Selçuklumuzda böyle bir organizasyonu düzenlemiş olmaktan çok mutluyum”

TEKNO-SEL 2025’in tüm heyecanı ile devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Yarın inşallah neticeleri almış olacağız. Ama burada önemli olan yarışmak, burada olmak, bu mücadelenin, bu güzel teknoloji platformunun içerisinde yer alabilmek. O yüzden yarışmalara katılan tüm okullarımızı, tüm öğrencilerimizi, değerli hocalarımızı, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi tebrik ediyorum. İkincisini yaptığımız TEKNO-SEL çok güzel bir şekilde devam ediyor. Dün açılışını gerçekleştirmiş ve protokolümüzle birlikte stantlarımızı da ziyaret etmiştik. Ama vakit darlığından ötürü bütün stantlarımızı tek tek gezme, sohbet etme fırsatı olmamıştı. Bugün inşallah İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte dün gezemediğimiz stantlarımızla gezip yapılan projelerle ilgili proje sahibi gençlerimizden değerli hocalarımızdan anlatımlarını dinlemiş olacağız. Ben Konyamızda, Selçuklumuzda böyle bir organizasyonu düzenlemiş olmaktan çok mutluyum. Tekrar İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün şahsında tüm ekibine KOP Bölge İdare Başkanlığımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençlerimize fırsat verdiğimiz zaman onların yapamayacakları hiçbir şey yok. Buna inanıyoruz, gençlerimize güveniyoruz. İnşallah dün de ifade etmiştik. Konyamızdan Selçuklumuzdan yeni Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Hem Konyamızın, Selçuklumuzun hem de ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak çok önemli projeler burada üretilecek ve gençlerimizin akademik hayatına da burada çok önemli katkılar sağlanmış olacak. Yarışmaya katılan tüm okullarımızı, öğrencilerimizi, gençlerimizi, idarecilerimizi, hocalarımızı da ayrı ayrı tebrik ediyorum. Benim gözümde kaybeden yok. Herkes burada kazanıyor. Herkes birinci. Ama her yarışmada olduğu gibi bu yarışmanın da mutlaka birincisi, ikincisi, üçüncüsü olacak. Önemli olan burada olmak diyorum. Sevgi, saygı, muhabbetlerimle Allah'a emanet ediyorum” dedi.