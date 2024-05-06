Melikgazi Belediyesi, Türkiye’nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST’e başvuru yapan proje takımlarına destek olmaya devam ediyor.

Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Bu yıl Adana’da düzenlenecek olan Havacılık ve Uzay Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak takımlardan destek talep edenler için Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda 01 – 04 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen proje değerlendirme toplantısında toplam 81 proje jüri karşısına çıktı.

“TEKNOFEST’E DAMGA VURACAK PROJELERE REKOR DESTEK SAĞLIYORUZ!”

Eğitimde öncü yatırım ve hizmetleriyle adından söz ettiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AR-GE’ye ve gençlere verdikleri destekleri sürdüreceğini ifade etti. 2024 yılında Kayseri’den TEKNOFEST’e katılacak olan takımlara 2,5 milyon TL teknolojik destek sağlayan Başkan Palancıoğlu, “Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir sene yaşıyoruz. Ülke olarak İHA, SİHA ve birçok yerli ve milli gurur kaynağımız olan üretimlerle ülkemizin gücüne güç katıyoruz. Eğitimle ve destekle çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak göğsümüzü kabartacak nice yerli ve milli üretimleri ülkemize kazandıracağız. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak TEKNOFEST kapsamında teknoloji üreten ve geliştiren ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine muazzam bir destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. TEKNOFEST’E damga vuracak projelere rekor destek sağlıyoruz. 2022 yılında 33 takıma 1 milyon TL, 2023'te tam 20 projeye 1,5 milyon TL, 2024 yılında ise rekor bir rakamla 2,5 milyon TL teknolojik destekle gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak üreten gençlerimizin her zaman yanındayız. Geçen sene TEKNOFEST’te Kayseri’den stant açan tek belediye olmayı başardık. Gençlerimiz de bu emeklerimizi karşılıksız bırakmadı ve Kayseri’ye birincilik getirdik. İnşallah bu sene de güzel sonuçlara imzamızı atacağız. TEKNOFEST için proje üreten tüm gençlerimize teşekkür ediyor; başarılar diliyorum.” dedi.

Proje değerlendirme sonuçlarının 10 Mayıs Cuma günü açıklanacağını belirten Başkan Palancıoğlu, sonuçların melikgazi.bel.tr/teknofest internet adresi üzerinden duyurulacağını ifade etti.