Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde yeni imara açılan yerlerde vatandaşların ulaşım sorunu yaşamaması amacıyla Teknokent arkasına yeni bir yol inşa ediyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Yol Yapım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, kazı ve alt yapı deplase çalışmaları bitirildi, taş dolgu işlemlerine başlandı.

2 bin 180 metre uzunluğuna ve 20 metre genişliğe sahip olacak yolda dolgu işleminin ardından stabilize çalışması yapılacak. 

Adıyaman'da polis cinnet geçirdi! 2 şehit Adıyaman'da polis cinnet geçirdi! 2 şehit

Tek yönlü olarak planlanan yolun bitmesinin ardından çevreye güzel bir görünüm kazandırılacak ve vatandaşlar daha rahat bir ulaşım imkânına kavuşacak.