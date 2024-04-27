Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde yeni imara açılan yerlerde vatandaşların ulaşım sorunu yaşamaması amacıyla Teknokent arkasına yeni bir yol inşa ediyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Yol Yapım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, kazı ve alt yapı deplase çalışmaları bitirildi, taş dolgu işlemlerine başlandı.

2 bin 180 metre uzunluğuna ve 20 metre genişliğe sahip olacak yolda dolgu işleminin ardından stabilize çalışması yapılacak.

Tek yönlü olarak planlanan yolun bitmesinin ardından çevreye güzel bir görünüm kazandırılacak ve vatandaşlar daha rahat bir ulaşım imkânına kavuşacak.