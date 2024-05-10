Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve Kocaali heyetini ağırladığı ziyarette “turizm atağı” vurgusu yaparak, “Kocaali denizi, yayları, dereleri, doğal güzellikleri ile turizm için önemli bir nokta. Yeşili ve maviyi turizmle taçlandırarak bu cennetin potansiyelini ortaya çıkaracağız” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Demir, MHP İlçe Başkanı Adnan Arar ve teşkilat mensuplarını konuk etti.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Seçim başarısı için Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü’yü tebrik ederek Kocaali teşkilat üyelerine gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Başkan Alemdar, “iş birliği” vurgusu yaptı.

Büyük ve söz sahibi bir Sakarya’nın inşası için iş birlikteliğin önemine dikkat çeken Başkan Alemdar, 16 ilçeye eşit hizmet için yola çıktıklarını ifade etti.

“YEŞİL VE MAVİYİ TURİZMLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

Doğal güzellikleri bozmadan ilçenin gelişimine kaktı sağlayacaklarını belirten Başkan Alemdar, “Kocaali denizi, yayları, dereleri, doğal güzellikleri ile turizm için önemli bir nokta. Bu potansiyelin açığa çıkarılmasının yanı sıra ihtiyaçlarının da çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Şehrimizin çevresinin, yeşilinin, doğasının, suyunun korunması geleceğimiz açısından son derece önem arz ediyor. Bu konuda çok netiz; şehrin yeşilini ve doğasını koruyacak, tahrip edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

KOCAALİ HİZMETTEN PAYINI ALACAK

Konuşmasında beraberlik vurgusu yapan Milletvekili Lütfi Bayraktar ise, “Hayırlı olsun. Başkanımız Yusuf Alemdar’a başarılar diliyoruz. Büyükşehir’in şartları dâhilinde her ilçemiz gibi Kocaali ilçemiz de hizmet kervanından yararlanacaktır” ifadelerini kullandı. Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ise Başkan Alemdar’a destekleri ve Kocaali’ye dair paylaştıkları için teşekkür etti.