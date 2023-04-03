Muğla’nın Ula ilçesinde bir vatandaşın arazisinde temizlik ateşi yakması sonrası alevlerin ormanlık alana sıçraması ile başlayan yangında yaklaşık bir dönüm alan yandı.

Edinilen bilgiye göre, Ula Armutçuk Mahallesi İncir Mevkiinde bir vatandaşın temizlik ateşi yakması sonucu alevler bölgede bulunan zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı. Yangın Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula itfaiye grup amirliği ve Menteşe itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.