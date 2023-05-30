72 Belediyenin üye olduğu Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB) 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından Türkiye’de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği Çalıştayı’nı Marmaris’in ev sahipliğinde Turunç Mahallesi’nde gerçekleştirecek. 31 Mayıs Çarşamba günü 2 oturum halinde düzenlenecek çalıştayda 1’inci oturumda Türkiye’de Şehirleşme Yaklaşımları, 2’inci oturumda ise Şehirleşmenin Çevre ile alakalı ve Sosyolojik Etkiler konuları masaya yatırılacak.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, TMMOB İzmir İnşaat Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, Odtü Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Şehir ve Bölge Plancısı Menşure Işık, TMMOB İzmir Çevre Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Tanyeri ve Odtü Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Öğr. Üyesi Prof. Dr. H. Sibel Kalaycıoğlu Türkiye’de şehirleşme ve deprem gerçeğini farklı boyutlarıyla ele alacak. Çalıştay açılışında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da bir konuşmayla katılımcılara seslenecek.