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TikTok, pazardaki varlığını güçlendirmeyi ve iş hedeflerine ulaşmayı amaçlayan pazarlama uzmanları için önemli veriler sunduğu What's Next (Sırada Ne Var) Raporu’nun 2024 sonuçlarını paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Kullanıcıların yüzde 80'i TikTok'un kendilerine satın almak istedikleri şeyleri gösterdiğini söyledi. Sırada Ne Var Raporu'na göre 2024 yılında TikTok topluluğu tarafından benimsenecek ve dönüştürücü olacağı öngörülen "Yaratıcı Cesaret" kavramına odaklanıldı.

MARKALARDAN BEKLENTİLER BÜYÜK

TikTok, 2023 yılında da özgünlük ve ilham verme konusundaki başarısını sürdürdü.

Yerel yeteneklerin yanı sıra zengin fikirlerin, bilginin, unutulmaz anların, müziğin güzelliğinin ve çeşitliliğinin paylaşıldığı bir platform haline gelirken, TikTok aynı zamanda farklı geçmişlere ve kültürlere sahip kullanıcıları bir araya getirerek işletmelere yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sundu. 2024 yılında TikTok topluluğu tarafından benimsenecek "Yaratıcı Cesaret" kavramına odaklanan rapora göre TikTok'ta başarılı olmak, Yaratıcı Cesareti günlük davranış ve stratejilere entegre etmek anlamına geliyor. Markaların sürekli olarak küresel anlamda merak uyandırmaları, geleneksel hikaye anlatımlarını tersine çevirmeleri ve kitleleriyle derin bağlar kurmaları bekleniyor.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan TikTok Türkiye İş Birlikleri Yöneticisi Barış Aldanmaz, "Geçtiğimiz yıl, platformda ve bölgedeki yaratıcı ekosistemde gördüğümüz yetenekler sayesinde TikTok toplulukları, merak, hayal gücü, kırılganlık ve cesaretin bir karışımından beslenen geleneksel hikaye anlatımını yeniden tanımlıyor. Markalar için bu, yaratıcı cesareti benimsemek, derin topluluk bağları kurmak ve ilgili kitlelerle etkileşim sağlamak için büyük bir fırsat sunuyor." diyekonuştu.

Bu arada TikTok'un sunduğu What's Next raporunda trendlere yön veren üç önemli faktör olan "Merak", "Hikaye Anlatıcılığı" ve "Güven" dikkat çeken noktalar oldu.