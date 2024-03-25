Yüzyıllar boyunca yerel halkın geçim kaynağının büyük bir kısmını oluşturan, tarihi geçmişi, kalitesi ve ünü ile adını duyuran Tirilye zeytini için Mudanya Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan coğrafi işaret başvurusu kabul edildi.BURSA (İGFA) - Asırlardır Tirilye’de üretilerek bir büyük bir değer haline gelen Tirilye zeytininin tüm dünyada tanıtılması ve marka değer olarak tescillenmesi için Mudanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün koordinesinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na “İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar” ürün grubunda Mahreç İşareti türünde coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na Tirilye zeytininin coğrafi işaret alması için alt yapı hazırlıklarını tamamlayarak başvuruda bulunduklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İlçemizin yöresel ürünlerinin en önemlilerinden birisi olan Tirilye zeytininin tüm dünyaya tanıtılması ve kalitesinin tescillenmesi için Mudanya Belediyesi olarak Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurumuzu yaptık” dedi. Mudanya’nın bereketli topraklarında yetişen tarım ürünlerinin tanıtımı için bugüne kadar birçok çalışma gerçekleştirdiklerinin de altını çizen Türkyılmaz, “Coğrafi işaret, ürünün nerede, nasıl üretildiğini gösteren önemli bir belgedir. Zeytinimizin coğrafi işaret tescili alması Tirilyemizin ve bölgemizin ekonomisi açısında da son derece önemlidir. Coğrafi işaretler bölgenin hem kültürel, hem de ticari potansiyelini ve bilinirliğini artırmak adına önemli bir etkendir” dedi. Coğrafi işaret alım sürecinin çok uzun bir süreç olduğuna da dikkati çeken Türkyılmaz, “Yaptığımız başvurunun onaylanması halinde, Tirilye zeytini ilçemizin ilk tescilli ürünü olacaktır. Başvuru sürecince emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TİRİLYE ZEYTİNİNİN ÖZELLİKLERİ: Yapısı gereği yağ oranı fazla, kabuğu ince, aroması yüksek ve fenolik bileşik miktarı fazladır. Bu da onu sofranın vazgeçilmez üyesi yapmaktadır. Tirilye zeytininin bozulma ve dayanıklılık süreleri oldukça fazladır. Özelliğini kaybetmeden ilk günkü lezzetini koruyarak uzun süre tüketilebilir. Çekirdeğinin diğer zeytin türlerine göre daha az pürüzlü olmasıyla da tanınır. Dünyadaki tek sofralık zeytin türüdür.