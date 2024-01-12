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Bu arada sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Kasım ayında aylık yüzde 3,0 arttı.

Buna göre toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 98,7 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 71,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 61,2 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2023 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 66,1 arttı. Toplam ciro içerisinde yıllık bazda inşaat ciro endeksi yüzde 98,7 artış gösterdi. ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı.

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