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Gayrimenkul Danışmanı Pınar Bostancı, 2024 yılının emlakçılar için nasıl geçeceğine dair öngörülerini paylaştı ve yatırım yapacaklar için önemli ipuçları verdi.Esmanur GÜLBAHAR - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl 11 ili etkileyen deprem ve genel seçim süreci yaşanmasına rağmen 2023 yılının emlak sektörü için oldukça hareketli geçtiğini belirten Gayrimenkul Danışmanı Pınar Bostancı, 2023’te yapılan işlemler değerlendirildiğinde oldukça iyi bir yıl geçirildiğini söyledi.

Herkes Duysun muhabirine 2024 yılı için değerlendirmede bulunan Bostancı, “Sadece emlak sektörü için değil bütün sektörlerde mutlaka bir sıkıntı yaşanacak. Siyasal olarak gergin bir ortamımız var. Ekonomik krizler ve savaşlar var, o yüzden pek parlak bakmıyorum ama biz yine doğru müşteri ile doğru ürünleri buluşturup ticaretimize devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ARSA VE TARLA YATIRIMI KAYBETTİRMİYOR

Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere tavsiyeler veren Bostancı, “Yatırımcıyı tanımak burada önemlidir ama toprak yatırımı asla kaybettirmez. Kesinlikle arsa ve tarla yatırımı yapılmalı diye düşünüyorum.” dedi.

2024’TE DE EV SAHİBİ-KİRACI TARTIŞMALARI DEVAM EDECEK Mİ?

Kiracı ve ev sahibi tartışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bostancı, kira oranı %25’e sabit olduğu sürece bu tartışmaların yaşanacağını belirtti.