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Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası, T.C. Bükreş Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Bükreş’te muhteşem bir konsere imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve eşi Aslı Altan’ın ev sahipliğinde, tarihi Athenaeum Salonu’nda geçekleştirilen konsere Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Cătălin Predoiu, Romanya Parlamentosu Romanya Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Nicolae Georgescu, Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iullan Fota, Eski Başbakan Victor Ponta, büyükelçiler, bürokratlar, Nato temsilcileri, Türk ve soydaş STK mensupları katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer’in şefliğindeki Balkan Senfoni Orkestrası, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Prof. Sevil Ulucan Weinstein ve Bas Bariton Burak Bilgili’nin de misafir sanatçı olarak katıldığı konserde, Batı ve Doğu müziğine ait eserlerin yanı sıra türkü ve marşlarla Cumhuriyet Bayramı coşkusu doruğa çıktı.

Sanatseverler Balkan Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen Köçekçe, Re Minör 2 Keman Konçertosu, Hora Hartişorului, Romen Halk Dansları, L’aslesienne Suit No.1 1. Bölüm, Sevil Berberi Operasından “La Calunnia”, Köroğlu, Uzun İnce Bir Yoldayım, Drama Köprüsü, Vardar Ovası, Bir Başkadır Benim Memleketim adlı eserlerle adeta bir müzik ziyafeti yaşadı. Konserin sonunda seslendirilen ve tüm salonun ayağa kalkarak eşlik ettiği 100. Yıl ve 10. Yıl Marşlarında ise büyük bir coşku yaşandı.

Konser, protokol tarafından sanatçılara çiçek takdimi ile sona erdi.