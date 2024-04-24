İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Göztepeli minik sporcularla bir araya geldi. Çocuklarla keyifli anlar yaşayan Başkan Tugay, kentteki tüm spor kulüplerine destek verileceğini belirterek “Ben bütün İzmir’in belediye başkanıyım. Tüm kulüplerimizin yanında olacağım” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına miras bıraktığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Göztepe Spor Kulübü’nün minik sporcularıyla bir araya geldi. Göztepe Spor Kulübü ile Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı’nın İnciraltı Spor Tesisleri’nde düzenlediği Çocuk Şenliği’ne katılan Başkan Tugay’a çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Çocukların hem yeteneklerini sergilemelerine hem de 23 Nisan coşkusunu yaşamalarına olanak sağlayan etkinlikte Başkan Tugay da çocuklarla keyifli anlar yaşadı. Futbol sahasındaki onlarca çocuk Başkan Tugay’a doğru koşarak sarıldı. Alanda diğer branşların aktivitelerine de katılan Başkan Tugay, ok atarak hedefi vurdu. Etkinlik kapsamında dans gösterilerini de izleyen Başkan Tugay, “Çok keyifli ve mutluyum. Bugün neşeli gördüğüm her çocuk benim için ayrı bir mutluluk kaynağı oluyor. Çünkü bugün onların bayramı. Bugün İzmir’in birçok yerinde etkinlik var. Burada da çok özel bir organizasyon düzenlenmiş” dedi.

“Yanında olacağım” Spor kulüplerine verilecek desteğe dikkat çeken Başkan Tugay, “Bütün İzmir’in belediye başkanıyım. Herkes benim için kıymetli. Göztepe inşallah bu hafta şampiyon olacak ve Süper Lig’e çıkacak. Karşıyaka Play-Off’a kalıyor. İki kulübümüz açısından iyi bir sezon olacak diye düşünüyorum. Altay’ın da yükselişe geçeceğine inanıyorum. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm İzmir kulüplerinin yanında olacağım. Her biri benim için ayrı ayrı kıymetli” ifadelerini kullandı.