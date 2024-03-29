Tüketicilerin satın alma noktasında kahve makinesi tercihleri yapılan araştırmayla tüketicilerin ilgisini ortaya çıkardı. Tüketiciler, Türk kahvesi makinesinden çok fonksiyonlu kahve makinelerine yöneldi. İSTANBUL (İGFA) - MediaMarkt’ın tüketicilerin kahve makinesi tercihlerine ilişkin açıkladığı veriler, Türkiye’de otomatik Türk kahvesi makinelerinin hala revaçta olduğunu ancak ilginin filtre kahve, espresso makineleri ve otomatik kahve makinelerine yöneldiğini ortaya koydu.

Otomatik Türk kahvesi makinesi satışları adet bazında 1 milyonun üzerine çıkarken, satışların büyüme hızı yıllık bazda yüzde 30 olarak yansıdı.

Espresso/otomatik kahve makineleriyse adet bazında 300 bini aşarken, yılda yüzde 120’nin üzerinde bir satış büyümesi kaydetti.

Tüketici eğilimlerini yakından takip eden MediaMarkt, Türkiye’deki 98 mağazasından 65’inde konumlandırdığı Barista alanlarıyla müşterilerine otomatik kahve makinelerini deneme olanağı sunarak tüketici elektroniği perakendeciliğinde fark oluşturdu. Barista alanındaki makinelerde kahve çeşitleri en taze ve sıcak haliyle denenebilirken, müşteriler de bu sayede satın almak istedikleri kahve makinesinin tüm özellikleri, kalitesi ve nasıl çalıştığıyla ilgili derinlemesine fikir edinebiliyor.