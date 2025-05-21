Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından altıncı kez “Türkiye'nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü”ne layık görüldü.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın ev sahipliği yaptığı 2025 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’nde Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Başkan Muhittin Böcek aldı. Başkan Böcek, “Çevre eğitimleri alanında üst üste 6 yıldır bizi ödüle layık gören Ulusal Mavi Bayrak jüri üyelerine teşekkür ediyorum. 6’ncı yılımızda 24’üncü çevre ödülümüzü almış bulunuyoruz” dedi.

BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK: “6. YILIMIZDA 24’ÜNCÜ ÇEVRE ÖDÜLÜMÜZÜ ALDIK”

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. TÜRÇEV koordinasyonunda Nirvana Cosmopolitan Otel’de düzenlenen 2025 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’ne Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜRÇEV Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda ve STK temsilcileri ile turizm sektörü temsilcileri katıldı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Abdülkadir Ateş, “Avrupa Birliği tarafından açıklanan bayrak sayılarını sadece bir basın toplantısıyla değil; yerinde, en fazla bayrağa sahip bölgelerimizden başlayarak halkla, çalışanlarla, katkı verenlerle birlikte yapalım dedik. Bu tür bir açıklama ilk defa oluyor. Bundan sonra da mavi bayrak için emek veren, çalışan bölgelerde buna devam edeceğiz” dedi.

VALİ ŞAHİN: “ANTALYA’DA GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI BİR ALTYAPI VAR”

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya’nın mavi bayrak uygulaması olan şehirler arasında en fazla mavi bayrağa sahip şehir olduğunu söyledi. Bu başarının kolektif bir çalışmanın sonucu olduğunu belirten Vali Şahin, “Turizm sektörü, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibidir. Eğer halkaların birinde bir zayıflık olursa o zincir kopar. Dolayısıyla turizm sektörünü tüm unsurlarıyla, tüm paydaşlarıyla hiçbirinden taviz vermeden planlamanız lazım ki başarılı, sağlıklı bir turizm faaliyeti yürütebilesiniz. Antalya da bunu başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Antalya çok kısa sürede bu kadar mavi bayrak rakamına ulaştı. Burada çok güçlü ve sağlıklı bir altyapı kuran dönemin yerel yönetimlerinin, Antalya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, ASAT’ın ve bakanlıkların tam bir iş birliği ve tavizsiz denetimleriyle bu noktaya gelindi. Bundan sonra da buna devam edeceğiz” diye konuştu.

MAVİ BAYRAK ANTALYA’MIZ İÇİN ÖNEMLİ

Sürdürülebilir turizmin, çevre bilincinin ve temiz bir geleceğin simgesi olan Mavi Bayrak ödül töreninin Antalya’da yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’ya gelen ziyaretçilerin temiz denizi ve eşsiz güzellikteki mavi bayrak ödüllü plajları tercih ettiğini belirtti. Başkan Böcek, “Bu nedenle, dünyanın en çok bilinen ve güvenilen çevre ödülü olarak kabul edilen Mavi Bayrak, kentimiz için son derece önemlidir.” dedi. Başkan Böcek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yerli ve yabancı misafirlerimiz de dahil olmak üzere yaklaşık 27 milyon kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Kanalizasyon, arıtma tesisleri, içme suyu, üst yapı, ulaşım ve çevre gibi birçok konuda sorumluluğumuzun bilinciyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet veriyoruz. 640 km’lik kıyı şeridimizdeki plajların, marina ve turizm teknelerinin uluslararası Mavi Bayrak ödülü alabilmesi için büyük gayret göstermekteyiz. Dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip kenti olmanın gururunu yaşıyoruz.”

“DENİZLERİMİZİN MAVİLİĞİNİ KORUYORUZ”

Antalya’da denizlerin temiz kalması için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Muhittin Böcek, “Gelişmiş turizm kentlerinde yerel yönetimlerin doğrudan faydalandığı turizm vergilerinden şu an için pay alamıyorsak da, tüm imkânlarımızla çevre odaklı turizm anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik olarak Türkiye’de ilk ve tek olan Elektronik Gemi Denetim Merkezimizin açılışını 5 Temmuz 2023’te gerçekleştirdik. Deniz süpürgesi, atık alım gemisi, insansız cankurtaran aracı, dere atık kapanları, hayalet ağlar ve yabancı istilacı türlerle mücadele gibi birçok projemizle Türkiye’ye örnek oluyoruz. 36 merkezi arıtma tesisimiz, ilave ettiğimiz 805 km kanalizasyon hattımız, derin deniz deşarj hatlarımız ile denizlerimizin maviliğini koruyoruz” dedi.

6 YILDA 24 ÇEVRE ÖDÜLÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konusunda yaptığı çalışmalar sayesinde, Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından Antalya’nın 2025 yılı “Çevre Başkenti” olarak ilan edildiğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Çevre eğitimleri alanında üst üste 6 yıldır bizi ödüle layık gören Ulusal Mavi Bayrak jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Böylelikle 6’ncı yılımızda 24’üncü çevre ödülümüzü almış bulunuyoruz. Ayrıca paydaşlarımızla kurduğumuz Turizm Altyapı Birliğimiz ANTAB ile de kentimizin turizm, çevre ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

ÖDÜLÜ BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK ALDI

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. “Türkiye'nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü”nü almaya hak kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Başkan Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in elinden aldı. Törenin sonunda 2025 Mavi Bayrağı sahilde göndere çekildi.