Turizm Haftası dolayısıyla sektör temsilcilerini ağırlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilk 5 yılda Pamukkale’ye gelen turistlerden 1 milyonunu Denizli’de ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.DENİZLİ (İGFA) - 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kentin turizm sektörü temsilcileri Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarete, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, TURSAB Denizli Pamukkale Bölge Başkanı Turan Köseoğlu, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve beraberindekiler katıldı. Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Akyol, 15-22 Nisan Turizm Haftası’nı kutladıklarını belirterek, “Denizli, ne kadar sanayi ve ticaret şehriyse, bir turizm şehri olması da çok önemli. Turizm Haftası boyunca şehrin farklı bölgelerinde etkinliklerimiz devam edecek. Nazik kabulünüz için teşekkür ederim” dedi.

“Turizm değerlerimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor”

Başkan Çavuşoğlu ise, en çok yapmak istedikleri şeylerden birisinin de Denizli turizmini ayağa kaldırmak olduğunu belirterek, “Bu anlamda beraber çok çalışma yapacağız. Özellikle Pamukkale’ye gelen turistlerin Denizli’ye gelmelerini sağlamak zorundayız. Denizli’nin hemen hemen hangi noktasına giderseniz gidin, mutlaka tarihi, kültürel bir turistik değeri var. Bunları ayağa kaldırmamız gerekiyor” dedi. Pamukkale’ye yıllık yaklaşık 2,5 milyon turist geldiğini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Bizim hedefimiz ilk 5 sene içerisinde en azından 1 milyon turisti bu şehirde gezdirebilir hale getirmemiz lazım. Bu anlamda size ve bize çok görev düşecek. Hep beraber güzel şeyler yapmak zorundayız” dedi.

Denizli’ye 1 milyar avro katma değer sağlanır

Denizli’de yılda 1 milyon turist ağırladıklarında kente yaklaşık 1 milyar avro katma değer sağlanacağının altını çizen Başkan Çavuşoğlu, turistlerin sadece Pamukkale’yi ziyaret etmesi şeklinde bir turizm anlayışının olmayacağını vurgulayarak, “Bu anlayışı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Turistleri şehrimizde gezdirmek zorundayız. Turistler, Güney’e de gitsin, Buldan’a da gitsin, Çivril’e de gitsin, Çal’a da gitsin. Bunu başarırsak hepimiz görevlerimizi yerine getirmiş olacağız” dedi.