Türk gıda ihracatçıları Singapur üzerinden Asya Pasifik pazarında konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.İZMİR (İGFA) - Türk gıda ihracatçıları, Singapur üzerinden Asya Pasifik pazarında büyüyecek adımları atmak için Singapur FHA Food and Beverage Fuarı’nda 26 firmayla yerini aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2,2 milyar insanın yaşadığı Singapur’un aralarında bulunduğu 15 ülkenin imza koyduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasın Asya Pasifik pazarını daha kıymetli bir pazar haline getirdiğini, amaçlarının dünyanın en önemli reexport merkezi olan Singapur üzerinden RCEP pazarında konumlarını güçlendirmek olduğunu dile getirdi.

SİNGAPUR’A GIDA İHRACATINDA HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Türkiye’nin fındık, kuru meyve, zeytin ve zeytinyağı, taze meyve sebze, meyve sebze mamulleri, hububat, bakliyat yağlı tohumlar, su ürünleri ve hayvansal mamuller, odundışı orman ürünleri sektörlerinde dünyanın en büyük tedarikçileri arasında yer aldığına vurgu yapan Uçak, “2023 yılında 900 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşan Singapur’un, dış ticaret hacminin 2024 yılında 1 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Singapur’a 2023 yılında 33 milyon dolar olan gıda ürünleri ihracatımızı 2028 yılında 100 milyon dolara çıkaracak potansiyele sahibiz” diye konuştu.

TURQUALITY VE UR-GE PROJELERİYLE 40 MİLYAR DOLAR GIDA İHRACATINA ULAŞILACAK

Türk gıda sektörlerinin 2023 yılında 26 milyar dolar ihracata imza attığına temas eden Başkan Uçak, gıda sektörlerinin ihracatının sanayi sektörlerine göre daha iyi bir seyir izlediğini, 2028 yılında Türkiye’nin gıda ihracatının 40 milyar dolar hedefine ulaşması için Singapur gibi alımgücü yüksek yeni pazarlarda Ticaret Bakanlığı’nın destek verdiği Fuarlar, TURQUALITY ve UR-GE Projeleriyle pazarlama faaliyetlerine yoğunlaşacaklarını sözlerine ekledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı tarafından, “En İyi Uygulama Örneği” ödülüyle ödüllendirilen, Taze Kiraz, Üzüm ve Nar URGE Projesi kapsamında 2023 yılında Singapur’a “Ticaret Heyeti” organize etmişti. EYMSİB, kendi iştigal sahasına giren elma, narenciye, kuru domates gibi ürünlerde Singapur pazarında ihracat potansiyeli görüyor ve bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

41 FİRMA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Singapur’u Asya Pasifik ülkelerine açılan bir kapı olarak gören EYMSİB, Türkiye’nin yıllık 6 milyar 100 milyon dolar olan taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatını 10 milyar dolara taşımak için taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektöründe 41 firmayı 14 Mart 2024 tarihinde Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster isimli UR-GE Projesi’nde birleştirmişti.