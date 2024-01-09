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Fabrikası Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Prysmian Group bünyesindeki Türk Prysmian Kablo, son 15 yıldır sürekli yükseliş çizgisinde devam eden Derecelendirme Notu ile kurumsal yönetim ilkelerini geliştirmeyi sürdürüyor. Şirketin, kurumsal yönetim derecelendirme notu 95,52'ye yükseldi.BURSA (İGFA) - Her yıl Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yetkilendirdiği derecelendirme kuruluşları tarafından incelenen Türk Prysmian Kablo’nun, 2023 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu belirlendi. Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından hazırlanan çalışmada Türk Prysmian Kablo’nun Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 100 üzerinden 95,52 olarak güncellendi.

İlk derecelendirmenin yapıldığı 2009 yılından bu yana “Kurumsal Yönetim Derecelendirme” performansında 15 yıldır istikrarlı bir artış kaydeden Türk Prysmian Kablo, 95,52 notuyla Borsa İstanbul A.Ş. Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki yüksek derecesini bu yıl da korudu.

Buna göre, değerlendirme yapılan dört alanda yüksek notlar alan şirket; ‘Pay Sahipleri’ değerlendirmesinde 95,95; ‘Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık’ değerlendirmesinde 98,41; ‘Menfaat Sahipleri’ değerlendirmesinde 98,14 ve ‘Yönetim Kurulu’ değerlendirmesinde 92,03 gibi dereceler alarak üstün bir başarı sergiledi.