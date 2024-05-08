Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Almanya Giessen Justus Liebig Üniversitesi arasında resmi olarak 1998 yılında başlayan akademik işbirliği, mevcut çalışmaların yürütülmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi ile devam ediyor.BURSA (İGFA) - Türk ve Alman üniversiteler arasında 26 yıl önce başlatılan akademik ve bilimsel işbirliği çerçevesinde Justus Liebig Üniversitesi’nden bir heyet, BUÜ’ye kapsamlı bir ziyaret düzenledi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın ağırladığı heyette Justus Liebig Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Martin Kramer, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. Stefan Arnhold ve Türk Alman Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Solak ile BUÜ Justus Liebig Üniversitesi İkili İşbirliği Koordinatörü Doç. Dr. E. Sinem Özdemir Salcı hazır bulundu.

İŞBİRLİĞİ GELİŞEREK DEVAM EDECEK

Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alan BUÜ’nün uluslararası arenada kendisini daha fazla gösterebilmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Akademik ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni proje partnerlikleri bulabilmek adına Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı üniversiteleriyle görüşmeler yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Justus Liebig Üniversitesi, bizim için uluslararası anlamda ilk ve en değerli akademik partnerlerimizin arasında yer almaktadır. Geçen 26 yıllık süre zarfından çok sayıda projeyi birlikte hayata geçirdik. Yürüttüğümüz çalışmalarda bilimsel anlamda da değerli kazanımlar sağladık. Akademisyenler bazında da karşılıklı kazanımlarımız oldu. Bizlere kattıkları tüm değerler için Justus Liebig Üniversitesi yöneticilerine ve hocalarına teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizin giderek güçlenmesi ve yeni projelerde birlikte çalışabilmeyi arzu ediyor, ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

YENİ PROJE ADIMLARI ATILDI

Justus Liebig Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Martin Kramer ise 1998 yılında Veteriner Fakültesi özelinde başlatılan işbirliğinin 2022 yılında üniversiteleri kapsayacak şekilde genişletilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. BUÜ’yü ziyaret etmenin ve tüm birimlere dair kapsamlı bilgiler almanın kendileri için büyük bir kazanım olduğunu belirten Prof. Dr. Martin Kramer; “Yapılan görüşmeler esnasında diğer birimlerde de yüksek etki oluşturabilecek işbirliklerinin ilk adımlarını attık. Bu durum iki üniversite açısından da umut verici. Ayrıca sosyal olarak da Bursa’nın tarihi ve kültürel miraslarını daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Önümüzdeki yıl Almanya’da yapılacak protokol ziyaretlerine dair görüş alışverişi yaptık. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan üniversite yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Alman Justus Liebig Üniversitesi’nden gelen heyet, Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü, enstitütü, fakülte, devlet konservatuvarı ve meslek yüksekokulu yöneticileriyle bir araya gelerek öğrencilerimizin staj ve çalışma olanakları, ikili işbirliği temelinde olabilecek akademisyenlerin kısa ve uzun süreli yurt dışında çalışabilmeleri, beraber yürütülebilecek etki değeri yüksek projeler yapılması ve farklı iki üniversite araştırma olanaklarının birbirine yaklaştırılarak yüksek performanslı araştırmalar yapabilme gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.