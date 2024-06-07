Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran ayı kültür-sanat etkinliği kapsamında, Türkiye Alzheimer Derneği tarafından “Çocuk Kalbinden Resim” sergisi Kültür Merkezi Laleli Fuaye salonunda protokolün katılımı ile gerçekleştirildi. MANİSA (İGFA) - Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Şubesi tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde, “Çocuk Kalbinden Resim Sergisi” açıldı. Serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Alzheimer Derneği Manisa Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Sergide bulunan resimleri hazırlayan 6 ila 14 yaş arasındaki 14 çocuk, Alzheimer Derneği’ni tanıtmak ve hastalığa dikkat çekmek için çalışmalarını sergiledi.



Kaynak: igf