Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi finalinde YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor karşı karşıya geliyor.ANKARA (İGFA) - İlk maçı Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor 71-70 kazanırken, ikinci maçta galip çıkan taraf 88-68 ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oldu. Gemlik Spor Salonu'nda oynanan üçüncü maçta YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor'u 87-79 mağlup ederek seride 2-1 öne geçmişti. Serinin dördüncü maçında ise Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 76-65'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off şampiyonunun belli olacağı beşinci maç Bodrum Spor Salonu'nda 28 Nisan Pazar günü saat 15.00'te oynanacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinde program ve alınan sonuçlar şu şekilde:

18 Nisan Perşembe

18.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol 70-71 Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor

20 Nisan Cumartesi

15.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol 88-68 Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor

23 Nisan Salı

15.30 Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor 79-87 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol



25 Nisan Perşembe

15.30 Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor 76-65 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol



28 Nisan Pazar

15.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor