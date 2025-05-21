Kuşak Yol Girişimi'nin modern dünyadaki en önemli bağlantı noktalarından biri olan Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki yeni Çelik İpek Yolu'nun önemli bileşeni oldu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Oturumunda konuştu.

Bakan Uraloğlu, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, bu kadim kenti, modern lojistik ağların öncüsü haline getirirken; Türkiye olarak bizler de Asya ile Avrupa arasındaki bu yeni Çelik İpek Yolunun önemli bir bileşeniyiz. Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki köprü işlevini yerine getiren stratejik konumuyla, Kuşak Yol Girişiminin modern dünyadaki en önemli bağlantı noktalarından birini oluşturmaktadır. ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Orta Koridorun kilit parçası Türkiyenin hem kara hem demiryolu hem de deniz yoluyla sağladığı güçlü altyapı ile Çin-Avrupa taşımacılığında önemli bir geçiş noktası olduğunu belirterek, "Türkiye olarak son yıllarda lojistik altyapımıza büyük yatırımlar yaptığımızı hatırlatmak isterim. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Marmaray Tüneli gibi mega projelerimizle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz ulaşımı sağlamak için gereken altyapıyı tamamladık. Bu yatırımlar, Xian'dan Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya giden yüklerin daha verimli ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır." dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, taşımacılığı daha verimli hale getirebilmek adına Xian'dan Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya giden taşıma hatlarının düzenli ve güvenilir hale getirilmesi için darboğazların iyileştirilmesine odaklanmanın gerekli olduğunu söyledi.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ SIRASINDA YAŞANAN ZAMAN KAYIPLARINI ORTADAN KALDIRMALIYIZ

Bu arada gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve hızlandırılmasının önemli bir gündem maddesi olması gerektiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Modern teknolojilerle veri paylaşımını güçlendirerek gümrük işlemleri sırasında yaşanan zaman kayıplarını ortadan kaldırmalıyız. Türkiye olarak biz, bu güzergâh üzerindeki transit konumumuzu; yalnızca kendimiz için değil, tüm bölge ülkeleri için paylaşılabilir bir kazanıma dönüştürmeye kararlıyız." dedi.

Türkiye'nin lojistik sektörü ve demir yolu şirketleri arasında uzun vadeli iş birliklerini teşvik etmek için, ortak yatırımlar ve kamu-özel sektör iş birlikleri yapmaya hazır olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma sektörlerinin başarısının güzergâh ülkelerinin; ticareti kolaylaştırmalarına, gümrük alanında iş birliğine gitmelerine, gümrük ve taşıma tarifelerini makul seviyelerde tutmalarına, tarife dışı engelleri kaldırmalarına ve yatırımları teşvik etmelerine bağlı olduğunun hepimiz farkındayız. Ortak vizyonumuzun ve karşılıklı güvenin, ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendireceğine canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.