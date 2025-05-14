Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 2008’de 4 kişi iken 2024’te 3,11’e düştü. Tek kişilik haneler artarken, Şırnak 4,85 ile en yüksek hanehalkı büyüklüğüne sahip il olurken, sızdıran çatı, nemli duvar, çürümüş pencere çerçevesi en önemli konut ve çevre sorunu olarak öne çıktı.ANKARA (İGFA) - TÜİK; ADNKS 2024 verilerine göre, aile istatistiklerini çıkardı. Buna göre Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,11’e geriledi.

En yüksek hanehalkı büyüklüğü 4,85 ile Şırnak’ta, en düşük ise 2,53 ile Giresun ve Çanakkale’de kaydedildi. Şanlıurfa (4,63) ve Batman (4,50) Şırnak’ı, Tunceli (2,55) ve Eskişehir (2,59) ise Giresun ve Çanakkale’yi takip etti.

TEK KİŞİLİK HANELER ARTIYOR

Tek kişilik hanehalkı oranı 2016’da yüzde 14,9 iken 2024’te yüzde 20’ye yükseldi. Gümüşhane yüzde 31,7 ile bu oranın en yüksek olduğu il olurken, Batman yüzde 11,1 ile en düşük ili oldu. Tek çekirdek aile oranı yüzde 63,5’e, geniş aile oranı yüzde 13,3’e gerilerken, çekirdek aile olmayan birden fazla kişiden oluşan haneler yüzde 3,2’ye çıktı.

Tek ebeveyn ve çocuklu haneler toplam hanehalkının yüzde 10,9’unu oluşturdu; yüzde 8,4’ü anne-çocuk, yüzde 2,6’sı baba-çocuk haneleriydi. Bingöl yüzde 13,5 ile bu oranın en yüksek olduğu il, Ardahan yüzde 8 ile en düşük il oldu.

Geniş aile hanelerinin oranı yüzde 13,3 iken, Hakkari yüzde 20,3 ile bu kategoride lider. Yoksulluk oranı 2024’te yüzde 21,2 olarak hesaplanırken, geniş ailelerin yüzde 26,9’u yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Tek kişilik hanelerde bu oran yüzde 11,7, tek çekirdek ailelerde yüzde 20,9.

Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek ve en düşük olduğu ilk 10 il, 2024

Hanelerin yüzde 42,8’inde 0-17 yaş arası en az bir çocuk bulunurken, Şanlıurfa yüzde 68,5 ile bu oranın en yüksek olduğu il, Tunceli yüzde 28,2 ile en düşük il oldu. Hanelerin yüzde 25,3’ünde ise 65 yaş ve üstü en az bir fert yaşıyor; 1,75 milyon hane tek başına yaşayan yaşlılardan oluşuyor.

AKRABA EVLİLİĞİ AZALIYOR

2024’te resmi evliliklerin yüzde 8,1’i akraba evliliğiydi; Mardin yüzde 19,9 ile en yüksek, Edirne yüzde 1,2 ile en düşük il oldu. Akraba evliliği oranı 2010’da yüzde 5,9 iken 2024’te yüzde 3,3’e geriledi. Şanlıurfa yüzde 16,9 ile bu oranın en yüksek olduğu il.

2024’te 187 bin 343 çift boşanırken, 186 bin 536 çocuk velayete verildi; velayetlerin yüzde 74,4’ü anneye, yüzde 25,6’sı babaya verildi. Babası vefat eden çocuk sayısı 258 bin 515, annesi vefat eden ise 81 bin 373 oldu. Koruyucu aile yanında 10 bin 430 çocuk bakılıyor.

KONUT SORUNLARINDA İLK BAŞI SIZDIRAN ÇATI ÇEKİYOR!

Kendi evinde yaşayanların oranı yüzde 56,1, kiracıların oranı yüzde 28. Hanelerin yüzde 31,3’ü sızdıran çatı veya nemli duvar gibi sorunlarla karşılaştı. İnternete erişim yüzde 96,4’e, taşınabilir bilgisayar sahipliği yüzde 45,2’ye, akıllı telefon sahipliği yüzde 99,6’ya ulaştı.

MUTLULUK KAYNAĞI: AİLE

Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, bireylerin yüzde 72,9’u ailelerini en büyük mutluluk kaynağı olarak görüyor. Çocuklar (yüzde 13,2), eş (yüzde 3,4) ve torunlar (yüzde 1,9) takip ediyor.