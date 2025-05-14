İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, sağlıklı yaşam ve özel beslenme ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla önemli bir adım atarak Kırlangıç Glütensiz Kafe ve Market’i hizmete açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’daki ilçe belediyeleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyan bu yeni tesis; çölyak hastaları, glüten hassasiyeti olanlar ve glütensiz beslenmeyi seçenler için önemli bir imkân sunacak.

Beylikdüzü Belediyesi, yenilikçi ve öncü projelerine bir yenisini ekleyerek Kırlangıç Glütensiz Kafe ve Market’i ilçeye kazandırdı. Belediye’nin iştirak firması Kırlangıç Yaşam Alanları bünyesinde, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde hizmete giren bu tesis, İstanbul’daki ilçe belediyeleri arasında bir ilk olma özelliğiyle öne çıkıyor. Glüten içermeyen ürünleriyle çölyak hastaları, glüten intoleransı olan bireyler ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için güvenli bir alan yaratan bu mekân; kafe bölümünde çeşitli glütensiz lezzetler sunarken, market bölümünde glütensiz ürünlere kolay erişim imkânı sağlayacak.

ÇEBİ: BU MEKÂN, BEYLİKDÜZÜ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLMUŞTUR

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, açılışta yaptığı konuşmada, “Sayın Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın açılışını yapması gereken bir yerdeyiz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri'de tutsak olduğu için şu an aramızda değil ama kalbi, ruhu, beyni bizimle birlikte. Bugün toplum sağlığı açısından son derece anlamlı ve değerli bir merkezin açılışını yapıyoruz. Glütensiz beslenmenin altında aslında ciddi bir farkındalık yatıyor. Özellikle çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve toplumumuzda sağlıklı beslenme bilincini güçlendirmek amacıyla açılan bu mekân, Beylikdüzü için önemli bir adım olmuştur. Çölyak hastaları için glüten basit bir beslenme tercihi değil, sağlığı tehdit eden ciddi bir risk faktörüdür. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu glütensiz kafe ve market yalnızca bir işletme değil, aynı zamanda toplum sağlığına yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesidir. Toplumumuzda glütensiz beslenme konusunda farkındalığın artmasına da büyük bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

KÜÇÜKKOÇKAYA: GLÜTEN HASSASİYETİ OLAN BİREYLERİMİZ İÇİN REHBERLİK VE BİLGİLENDİRME HİZMETİ DE VERECEĞİZ

Kırlangıç Yaşam Alanları Genel Müdürü Hüseyin Serdar Küçükkoçkaya ise, “Bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu tesis, glütensiz kafe ve market hizmetiyle İstanbul’da belediye bünyesinde açılmış olan ilk tesis olma özelliğini taşıyor ve bizler de bunun gururunu yaşıyoruz. Tesisimizde glütenli hiçbir ürün bulunmamaktadır. Burada sadece ürün satışı değil aynı zamanda glüten hassasiyeti olan bireylerimiz için rehberlik ve bilgilendirme hizmeti de vereceğiz. Hep birlikte daha sağlıklı, duyarlı ve eşit bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz. Bu projeyi hayata geçirmemize öncülük eden başta Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık olmak üzere, Kırlangıç Yaşam Alanları’nın değerli personeline çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.