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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Bulgaristan Tur Operatörleri Birliği’ne bağlı tur operatörlerine beş gün süren fam trip gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çanakkale’den başlayan organizasyon, sırasıyla Kazdağları, Ayvalık, Cunda, Bursa ile devam edip Edirne’de son buldu.

4 Gece 5 gün süren bilgilendirme gezisine, Bulgaristan’dan Türkiye ve Marmara Bölgesine en çok turist getiren 18 Tur Operatörünün sahibi ve genel müdürleri katıldı. Gerçekleşen programda ilgili şehirlerin kültürel alanları tanıtılmasının yanında, bölgelerdeki turizm paydaşları ile Bulgar Turizmcileri bir araya getiren ve birebir görüşme olanağı sağlanan toplantılar gerçekleştirildi.

TÜRSAB TRAKYA BTK EDİRNE VE TRAKYA BÖLGESİNİ TANITTI

Organizasyonun Edirne ayağına TÜRSAB Trakya BTK ev sahipliği yaptı.

Gerçekleşen program doğrultusunda Edirne’ye akşam saatlerinde varan Bulgar Turizmcilere, programın son gecesi olması dolayısıyla Gala Gecesi düzenlendi.

Meriç Sosyal Tesislerinin ev sahipliği yaptığı Gala gecesine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Konsolosu Atanas Dimov, TÜRSAB Trakya BTK Başkanı Egemen Aydın ve organizasyona sponsorluk desteği veren işletme sahipleri katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan gece, klarnet ustası Göksel Zurna’nın muhteşem notalarıyla devam etti. Bulgar Turizmciler Göksel Zurna’nın klarnetiyle blues çalmasına hayran kaldılar. Caz ezgileri eşliğinde alınan yemekte de Edirne’nin coğrafi işaretli yemeklerinin yanı sıra, Osmanlı Saray Mutfağından ve Edirne’nin yerel lezzetlerinden oluşan menü beğeni topladı.

Programın son gününde Edirne’yi karış karış gezen Bulgar Turizmciler, kenti detaylıca tanıma fırsatı buldu.

Aynı gün TÜRSAB Trakya BTK Edirne’de ve Trakya’nın diğer şehirlerinde bulunan tüm turizm paydaşlarını bir araya getiren b2b toplantı organize etti.

Toplantıya Trakya Bölgesinde bulunan seyahat acentaları, oteller, AVM yöneticileri, turist rehberleri, restaurantlar, Edirne İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve turistlere hizmet veren işletmeler yoğun ilgi göstererek işletmelerini Bulgar Turizmcilere detaylıca tanıtma fırsatı buldu.

Birebir görüşmeler yapan ve yeni sözleşmeler yapma fırsatı yakalayan bölge turizm firmaları organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle yararlı bir toplantı düzenledikleri için TÜRSAB Trakya BTK’ya teşekkür etti.

Toplantı sonrasında verilen öğle yemeğinde Edirne Tava Ciğeriikram edildi. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar da, meşhur tava ciğerin yapılışı hakkında misafir turizmcilere bilgi verdi. Misafirler son olarak kendi elleriyle Badem Ezmesi hazırlayarak, Edirne’nin meşhur Badem Ezmesi, Bademli Kurabiyesi ve Acı Badem Kurabiyesini tattılar.

Program hakkında konuşan Aydın; “TÜRSAB olarak ana amacımız bölgemize yurtdışından gelen turistlere daha nitelikli ve kapsamlı bir turizm yapmak. Baktığımız zaman Bulgar vatandaşlar Edirne’ye ve bölgemize zaten geliyorlar ama sadece alışveriş turizmi ile sınırlı kalıyor. Bizim amacımız bölgemizdeki turizm alanlarına yönlendirmek, geceleme sayımızı arttırmak ve katma değer sağlar duruma getirmek. Bu sebeple de Bulgaristan’dan ülkemize en çok turist getiren tur operatörlerini davet ederek nokta atışı yapmak istedik. Kentimizi tanıttık, yerel lezzetlerimizi tattırdık, görmedikleri yerleri gösterdik. Bunca yıldır Edirne’ye geliyoruz, bilmediğimiz ne kadar çok yer varmış dediler. Adeta büyülendiler. Aynı zamanda turizm profesyonellerimizle de buluşturarak yeni iş alanları, yeni fırsatlar sunduk. Müthiş yararlı geçen bir organizasyon oldu. Bu organizasyonun gerçekleşmesi için destek veren Edirne Belediyesi ve Belediye Başkanı Recep Gürkan’a, konaklama ve yeme içme sponsorlarımıza ve birliğimizin tüm çalışanlarına da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok küçük bütçelerle ama dev sponsorlarımızın Edirnemizi tanıtmak için ellerini taşın altına sokmalarıyla bu tarz büyük organizasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Yorulmadan da tanıtmaya, anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Bulgaristan Gelecek İçin Turizm Birliği Başkanı Pavlina İlieva da Edirne'yi çok beğendiklerini dile getirdi.

Her yıl binlerce Bulgar turistin Edirne başta olmak üzere Türkiye'ye geldiğini belirten İlieva, organizasyon için TÜRSAB'a teşekkür etti.

Programın tamamlanmasının ardından Bulgar Turizmciler, organizasyondan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek ülkelerine geri döndü.