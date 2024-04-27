Yüksek kalite standartları, ayrıcalıklı mimari tasarımı ve kârlılığı ile öne çıkan bir proje olan TÜSÇAD Atranos Termal Tatil Köyü’nün temeli atıldı.Esmanur GÜLBAHAR/ Musa YEŞİLDAĞ/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan Sadağı köyünde yer alan Atranos, 40 dönümlük orman içindeki araziye kuruluyor. Tatil köyü içerisinde termal su, modern odalar, spa ve sağlık merkezinin yanı sıra eğlenceli aktiviteler ve spor merkezide bulunduruyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE BÖLGE HALKINA EN GÜZEL KAZANIM: ATRANOS TATİL KÖYÜ

Atranıs Tatil Köyü ile ilgili Herkes Duysun mikrofonuna açıklamada bulunan Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Altundal, “Bugün projemizin temeli atıldı. Bu proje, Orhaneli‘nin Sadağı köyünde, 40 dönüm arazi üzerinde kurulacak, hisse usulü geliri olan bir projedir. 65 derece sıcak termal suyu olan, hem Bursa’ya hem İstanbul’a yakın konumda, orman içerisinde havası güzel olan, sağlık çalışanlarına ve bölge halkına güzel bir kazanımdır. Bugün temelini attık kısmet olursa bir yıl sonra projemizi bitirmiş olacağız. Hem Tüsçad Derneği ile hem kooperatif ile iletişime geçip bilgi alabilirler.” şeklinde konuştu.