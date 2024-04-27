Düzce'de Afet Koordinasyon Merkezi proje alanında çalışmalar başladı.Sefer DEMİR- haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Mergiç Mahallesi'ndeki 4 Bin 500 metrekare alanda dolgu çalışması yapılıyor.

Düzce Belediyesi, afetlere hazırlık konusunda hem teoride hem de pratikte hazır durumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi; Türkiye'de itfaiye eğitim alanı olarak 5'inci, tüm dernekleri tek çatı altında toplama noktasında ise ilk merkez olma özelliği taşıyacak.

Kurulacak olan merkez bölgemizde hem de Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelebilecek olası afetlere müdahale öncesi toplanma merkezi olarak da kullanılacak.

Öte yandan aynı kampüs içerisinde Düzce İtfaiyesinin Batı Müfrezesi, pentatlon sahaları, itfaiye temalı çocuk parkı gibi tam donanımlı bir merkez inşa edilecek.