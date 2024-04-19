TÜİK verilerine göre, ücretli çalışan sayısı, Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artış göstererek 15 milyon 104 bin kişiye çıktı. Ticaret hizmet sektörünün alt kategorilerinde en yüksek yıllık değişim konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyeti çalışanlarında yaşandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Ücretli Çalışan Sayısı İstatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 515 bin 778 kişi iken, 2024 yılı Şubat ayında 15 milyon 104 bin 259 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,5 arttı, inşaat sektöründe ,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.

Bu arada ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,6 oranında artış gösterdi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 artış kaydetti.